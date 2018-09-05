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غداة مقتل 6.. الأمن العراقي يطلق النار على متظاهري البصرة

آلاف المحتجين احتشدوا أمام مبنى المحافظة.. واستخدموا زجاجات حارقة

أطلقت قوات الأمن العراقية مجدداً اليوم (الأربعاء) النار في محاولة لتفريق تظاهرة جديدة في البصرة جنوب العراق، غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ستة أشخاص، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

ووفقاً للمصدر ذاته، احتشد بضعة آلاف من المتظاهرين عصر اليوم أمام مقر المحافظة في وسط المدينة في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ورغم ذلك لم يتمكن الجنود والشرطيون المنتشرون على أطراف المبنى من وقف موجات المتظاهرين الذين كانوا يردون برمي زجاجات حارقة وعصي.

على الصعيد ذاته، لم تفلح دعوة الأمم المتحدة صباحاً للهدوء ولا إعلان السلطات المركزية في بغداد عن إجراءات لإنهاء الأزمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.

وتشهد محافظة البصرة منذ منتصف أغسطس (آب) أزمة صحية مع تلوث المياه، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص تلقوا علاجاً في المستشفيات.

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غداة مقتل 6.. الأمن العراقي يطلق النار على متظاهري البصرة
سبق

أطلقت قوات الأمن العراقية مجدداً اليوم (الأربعاء) النار في محاولة لتفريق تظاهرة جديدة في البصرة جنوب العراق، غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ستة أشخاص، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

ووفقاً للمصدر ذاته، احتشد بضعة آلاف من المتظاهرين عصر اليوم أمام مقر المحافظة في وسط المدينة في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ورغم ذلك لم يتمكن الجنود والشرطيون المنتشرون على أطراف المبنى من وقف موجات المتظاهرين الذين كانوا يردون برمي زجاجات حارقة وعصي.

على الصعيد ذاته، لم تفلح دعوة الأمم المتحدة صباحاً للهدوء ولا إعلان السلطات المركزية في بغداد عن إجراءات لإنهاء الأزمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.

وتشهد محافظة البصرة منذ منتصف أغسطس (آب) أزمة صحية مع تلوث المياه، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص تلقوا علاجاً في المستشفيات.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
07:32 PM

غداة مقتل 6.. الأمن العراقي يطلق النار على متظاهري البصرة

آلاف المحتجين احتشدوا أمام مبنى المحافظة.. واستخدموا زجاجات حارقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت قوات الأمن العراقية مجدداً اليوم (الأربعاء) النار في محاولة لتفريق تظاهرة جديدة في البصرة جنوب العراق، غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ستة أشخاص، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

ووفقاً للمصدر ذاته، احتشد بضعة آلاف من المتظاهرين عصر اليوم أمام مقر المحافظة في وسط المدينة في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ورغم ذلك لم يتمكن الجنود والشرطيون المنتشرون على أطراف المبنى من وقف موجات المتظاهرين الذين كانوا يردون برمي زجاجات حارقة وعصي.

على الصعيد ذاته، لم تفلح دعوة الأمم المتحدة صباحاً للهدوء ولا إعلان السلطات المركزية في بغداد عن إجراءات لإنهاء الأزمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.

وتشهد محافظة البصرة منذ منتصف أغسطس (آب) أزمة صحية مع تلوث المياه، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص تلقوا علاجاً في المستشفيات.

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