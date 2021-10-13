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اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة

وقّعت "صحة القنفذة" و"جمعية بادر" للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة، هذا اليوم بمدينة جدة، اتفاقية مجتمعية بين الجهتين، تخدم مرضى الرعاية المنزلية بالمحافظة ومراكزها، وبتعاون مشترك لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية بالقنفذة.

وكانت الاتفاقية بحضور مدير العلاقات والإعلام والتوعية والمشاركة المجتمعية بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، ومدير الرعاية المنزلية بصحة القنفذة محمد المقعدي، والمدير التنفيذي لجمعية بادر للأجهزة الطبية الدكتور مسفر المالكي.

وقال المتحدث باسم "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق": نسعى للبحث عن الشراكات المجتمعية الهادفة لخدمة المرضى، وتعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكات السابقة مع عدة جهات مختلفة، بمتابعة مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري.

جدير بالذكر أن جمعية بادر للأجهزة الطبية هي الجمعية الأولى على مستوى المملكة المتخصصة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتقدم خدماتها للمستفيدين الأكثر حاجة في منطقة مكة المكرمة.

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اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة
سبق

وقّعت "صحة القنفذة" و"جمعية بادر" للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة، هذا اليوم بمدينة جدة، اتفاقية مجتمعية بين الجهتين، تخدم مرضى الرعاية المنزلية بالمحافظة ومراكزها، وبتعاون مشترك لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية بالقنفذة.

وكانت الاتفاقية بحضور مدير العلاقات والإعلام والتوعية والمشاركة المجتمعية بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، ومدير الرعاية المنزلية بصحة القنفذة محمد المقعدي، والمدير التنفيذي لجمعية بادر للأجهزة الطبية الدكتور مسفر المالكي.

وقال المتحدث باسم "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق": نسعى للبحث عن الشراكات المجتمعية الهادفة لخدمة المرضى، وتعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكات السابقة مع عدة جهات مختلفة، بمتابعة مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري.

جدير بالذكر أن جمعية بادر للأجهزة الطبية هي الجمعية الأولى على مستوى المملكة المتخصصة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتقدم خدماتها للمستفيدين الأكثر حاجة في منطقة مكة المكرمة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
01:55 PM

اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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وقّعت "صحة القنفذة" و"جمعية بادر" للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة، هذا اليوم بمدينة جدة، اتفاقية مجتمعية بين الجهتين، تخدم مرضى الرعاية المنزلية بالمحافظة ومراكزها، وبتعاون مشترك لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية بالقنفذة.

وكانت الاتفاقية بحضور مدير العلاقات والإعلام والتوعية والمشاركة المجتمعية بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، ومدير الرعاية المنزلية بصحة القنفذة محمد المقعدي، والمدير التنفيذي لجمعية بادر للأجهزة الطبية الدكتور مسفر المالكي.

وقال المتحدث باسم "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق": نسعى للبحث عن الشراكات المجتمعية الهادفة لخدمة المرضى، وتعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكات السابقة مع عدة جهات مختلفة، بمتابعة مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري.

جدير بالذكر أن جمعية بادر للأجهزة الطبية هي الجمعية الأولى على مستوى المملكة المتخصصة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتقدم خدماتها للمستفيدين الأكثر حاجة في منطقة مكة المكرمة.

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