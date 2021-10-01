"الملكية الفكرية" تغرّم شركة اتصالات 24 ألف ريال وتعويض 100 ألف لصاحب الصورة
بعد نشر وطباعة الصورة الشخصية للمدعي دون موافقته
كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة اتصالات باستخدام ونشر وطباعة صورة المدعي الشخصية بدون الحصول على موافقة صاحبها.
وتمّت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت 24 ألف ريال، وتعويض مالي لصاحب الحق بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، مع إزالة التعدي وحذف المصنف محل الدعوى، والتشهير بحق المدعي عليها على نفقتها.
وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.
"الملكية الفكرية" تغرّم شركة اتصالات 24 ألف ريال وتعويض 100 ألف لصاحب الصورة
ذياب الشمري
سبق
2021-10-01
كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة اتصالات باستخدام ونشر وطباعة صورة المدعي الشخصية بدون الحصول على موافقة صاحبها.
وتمّت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت 24 ألف ريال، وتعويض مالي لصاحب الحق بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، مع إزالة التعدي وحذف المصنف محل الدعوى، والتشهير بحق المدعي عليها على نفقتها.
وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:29 PM
"الملكية الفكرية" تغرّم شركة اتصالات 24 ألف ريال وتعويض 100 ألف لصاحب الصورة
بعد نشر وطباعة الصورة الشخصية للمدعي دون موافقته
كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة اتصالات باستخدام ونشر وطباعة صورة المدعي الشخصية بدون الحصول على موافقة صاحبها.
وتمّت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت 24 ألف ريال، وتعويض مالي لصاحب الحق بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، مع إزالة التعدي وحذف المصنف محل الدعوى، والتشهير بحق المدعي عليها على نفقتها.
وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.