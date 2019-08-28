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تعاني السمنة المفرطة.. هذه نصائح لإنقاص وزنك 10 كجم في شهرين

تجمع بين نظام غذائي متوازن والرياضة وتقسيم الوجبات على مدار اليوم

تتسبب مشكلة السمنة المفرطة في معاناة الكثير حيث تجر وراءها الإصابة بعدة مشاكل صحية، ومنها سوء الحالة النفسية.
ومن هنا يلجأ البعض لطرق مختلفة لفقدان الوزن، والتي منها اتباع بعض النصائح التي تساعد على إنقاص 10 كيلو خلال شهرين نسردها خلال سياق سطور التقرير التالي:
ينصح الخبراء لبدء تلك الحمية الغذائية بحسب ما نشره تقرير اليوم السابع بتناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مثل تناول الخبز والموز في وجبة الإفطار، والسلطة الخضراء مع شرائح لحم مشوي في وجبة الغداء وحفنة من المكسرات المختلطة قبل العشاء.
الخطوة الثانية بحسب الخبراء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية، مثل المشي أو ركوب الدراجة، وصعود الدرج بدلاً من المصعد الكهربائي.

بعد ذلك تقسيم السعرات الحرارية المطلوبة على مدار اليوم، وفقاً لما يحتاجه الجسم، مع الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر واستبدالها بعصائر طبيعية أو تناول الفواكه وشرب الكثير من الماء وشرب حليب قليل الدسم، وأخيراً تقسيم وجبات الطعام خلال اليوم إلى كميات صغيرة، وذلك للشعور بالشبع لفترة طويلة.

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تعاني السمنة المفرطة.. هذه نصائح لإنقاص وزنك 10 كجم في شهرين
سبق

تتسبب مشكلة السمنة المفرطة في معاناة الكثير حيث تجر وراءها الإصابة بعدة مشاكل صحية، ومنها سوء الحالة النفسية.
ومن هنا يلجأ البعض لطرق مختلفة لفقدان الوزن، والتي منها اتباع بعض النصائح التي تساعد على إنقاص 10 كيلو خلال شهرين نسردها خلال سياق سطور التقرير التالي:
ينصح الخبراء لبدء تلك الحمية الغذائية بحسب ما نشره تقرير اليوم السابع بتناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مثل تناول الخبز والموز في وجبة الإفطار، والسلطة الخضراء مع شرائح لحم مشوي في وجبة الغداء وحفنة من المكسرات المختلطة قبل العشاء.
الخطوة الثانية بحسب الخبراء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية، مثل المشي أو ركوب الدراجة، وصعود الدرج بدلاً من المصعد الكهربائي.

بعد ذلك تقسيم السعرات الحرارية المطلوبة على مدار اليوم، وفقاً لما يحتاجه الجسم، مع الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر واستبدالها بعصائر طبيعية أو تناول الفواكه وشرب الكثير من الماء وشرب حليب قليل الدسم، وأخيراً تقسيم وجبات الطعام خلال اليوم إلى كميات صغيرة، وذلك للشعور بالشبع لفترة طويلة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
09:11 PM

تعاني السمنة المفرطة.. هذه نصائح لإنقاص وزنك 10 كجم في شهرين

تجمع بين نظام غذائي متوازن والرياضة وتقسيم الوجبات على مدار اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
14,762

تتسبب مشكلة السمنة المفرطة في معاناة الكثير حيث تجر وراءها الإصابة بعدة مشاكل صحية، ومنها سوء الحالة النفسية.
ومن هنا يلجأ البعض لطرق مختلفة لفقدان الوزن، والتي منها اتباع بعض النصائح التي تساعد على إنقاص 10 كيلو خلال شهرين نسردها خلال سياق سطور التقرير التالي:
ينصح الخبراء لبدء تلك الحمية الغذائية بحسب ما نشره تقرير اليوم السابع بتناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مثل تناول الخبز والموز في وجبة الإفطار، والسلطة الخضراء مع شرائح لحم مشوي في وجبة الغداء وحفنة من المكسرات المختلطة قبل العشاء.
الخطوة الثانية بحسب الخبراء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية، مثل المشي أو ركوب الدراجة، وصعود الدرج بدلاً من المصعد الكهربائي.

بعد ذلك تقسيم السعرات الحرارية المطلوبة على مدار اليوم، وفقاً لما يحتاجه الجسم، مع الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر واستبدالها بعصائر طبيعية أو تناول الفواكه وشرب الكثير من الماء وشرب حليب قليل الدسم، وأخيراً تقسيم وجبات الطعام خلال اليوم إلى كميات صغيرة، وذلك للشعور بالشبع لفترة طويلة.

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