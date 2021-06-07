أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله

واسى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه، في وفاة نجله "طلال" -رحمه الله -.

وأعرب، عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الشيخ عبدالرحمن فقيه، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله – عز وجل - أن يجعلها في ميزان حسناته.