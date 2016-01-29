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سقوط قتلى ومصابين في حادث تسرب كيميائي بولاية جورجيا الأمريكية

نقل 130 شخصًا لكنيسة قريبة من موقع الحادث لفحص حالتهم الصحية

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أُصيب آخرون، عقب حادث تسرب كيميائي في مدينة غينزفيل، بولاية جورجيا، بحسب ما أعلنته السلطات في إفادة صحفية، ظهر الخميس.

وتفصيلاً، أكد زاكاري براكيت، من خدمة إطفاء مقاطعة هول، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث، ونُقل ما لا يقل عن 10 إلى المستشفى، بما في ذلك ثلاثة من رجال الإطفاء، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال براكيت إنه استدعي مع زملائه بعد الساعة 10 صباحًا بقليل، إلى مكان الحادث في منشأة غذائية، وأضاف: "بمجرد وصول الوحدات، وجدوا مجموعة كبيرة من الموظفين الذين تم إجلاؤهم مع العديد من الضحايا الذين كانوا يعانون بسبب حالات طوارئ طبية".

وتم نقل نحو 130 شخصًا إلى كنيسة قريبة من موقع الحادث من أجل فحص حالتهم الصحية، حيث أكد "براكيت" أن المنتج الكيميائي المعني "في هذا الحادث هو النيتروجين السائل"، مؤكدًا عدم وقوع انفجار.

وصباح الخميس، أعلنت شرطة غينزفيل، في تغريدة على تويتر إغلاق طريق أتلانتا السريع في المنطقة، داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة.

وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن الإغلاق ناجمٌ عن وجود مواد خطرة، فيما أعلنت مدرسة ابتدائية في المنطقة، وضعية "الاحتماء في المكان"، بسبب حادثة التسرب.

أمريكا ولاية جورجيا مدينة غينزفيل جورجيا الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط قتلى ومصابين في حادث تسرب كيميائي بولاية جورجيا الأمريكية
سبق

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أُصيب آخرون، عقب حادث تسرب كيميائي في مدينة غينزفيل، بولاية جورجيا، بحسب ما أعلنته السلطات في إفادة صحفية، ظهر الخميس.

وتفصيلاً، أكد زاكاري براكيت، من خدمة إطفاء مقاطعة هول، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث، ونُقل ما لا يقل عن 10 إلى المستشفى، بما في ذلك ثلاثة من رجال الإطفاء، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال براكيت إنه استدعي مع زملائه بعد الساعة 10 صباحًا بقليل، إلى مكان الحادث في منشأة غذائية، وأضاف: "بمجرد وصول الوحدات، وجدوا مجموعة كبيرة من الموظفين الذين تم إجلاؤهم مع العديد من الضحايا الذين كانوا يعانون بسبب حالات طوارئ طبية".

وتم نقل نحو 130 شخصًا إلى كنيسة قريبة من موقع الحادث من أجل فحص حالتهم الصحية، حيث أكد "براكيت" أن المنتج الكيميائي المعني "في هذا الحادث هو النيتروجين السائل"، مؤكدًا عدم وقوع انفجار.

وصباح الخميس، أعلنت شرطة غينزفيل، في تغريدة على تويتر إغلاق طريق أتلانتا السريع في المنطقة، داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة.

وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن الإغلاق ناجمٌ عن وجود مواد خطرة، فيما أعلنت مدرسة ابتدائية في المنطقة، وضعية "الاحتماء في المكان"، بسبب حادثة التسرب.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
12:03 AM

سقوط قتلى ومصابين في حادث تسرب كيميائي بولاية جورجيا الأمريكية

نقل 130 شخصًا لكنيسة قريبة من موقع الحادث لفحص حالتهم الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أُصيب آخرون، عقب حادث تسرب كيميائي في مدينة غينزفيل، بولاية جورجيا، بحسب ما أعلنته السلطات في إفادة صحفية، ظهر الخميس.

وتفصيلاً، أكد زاكاري براكيت، من خدمة إطفاء مقاطعة هول، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث، ونُقل ما لا يقل عن 10 إلى المستشفى، بما في ذلك ثلاثة من رجال الإطفاء، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال براكيت إنه استدعي مع زملائه بعد الساعة 10 صباحًا بقليل، إلى مكان الحادث في منشأة غذائية، وأضاف: "بمجرد وصول الوحدات، وجدوا مجموعة كبيرة من الموظفين الذين تم إجلاؤهم مع العديد من الضحايا الذين كانوا يعانون بسبب حالات طوارئ طبية".

وتم نقل نحو 130 شخصًا إلى كنيسة قريبة من موقع الحادث من أجل فحص حالتهم الصحية، حيث أكد "براكيت" أن المنتج الكيميائي المعني "في هذا الحادث هو النيتروجين السائل"، مؤكدًا عدم وقوع انفجار.

وصباح الخميس، أعلنت شرطة غينزفيل، في تغريدة على تويتر إغلاق طريق أتلانتا السريع في المنطقة، داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة.

وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن الإغلاق ناجمٌ عن وجود مواد خطرة، فيما أعلنت مدرسة ابتدائية في المنطقة، وضعية "الاحتماء في المكان"، بسبب حادثة التسرب.

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