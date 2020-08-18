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محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الوادعي"

ذوو الفقيد أعربوا عن فخرهم باستشهاده دفاعًا عن الحدّ الجنوبي

أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب مسفر حسن آل حسين الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ ظهران الجنوب ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الوادعي"
سبق

أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب مسفر حسن آل حسين الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ ظهران الجنوب ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
05:40 PM

محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الوادعي"

ذوو الفقيد أعربوا عن فخرهم باستشهاده دفاعًا عن الحدّ الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ظهران الجنوب
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أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب مسفر حسن آل حسين الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ ظهران الجنوب ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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