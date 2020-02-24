النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الزمالك يعلن رفضه استكمال منافسات الدوري المصري

احتجاجاً على القرارات التي اتخذت بعد بطولة السوبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الأحد، عدم استكمال مباريات الدوري المصري لكرة القدم، حيث ذكر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الإدارة اتخذت قراراً بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

ويأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه الفريق الأول معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الأهلي، الاثنين، على ملعب القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري، الخميس الماضي، في الإمارات عقب فوزه على الأهلي 4/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، حيث حدثت عقب المباراة العديد من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين، إضافة إلى قيام بعض اللاعبين بالإشارة للجماهير بإشارات بذيئة.

وقررت لجنة الانضباط، السبت، في اجتماعها إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

مصر الزمالك الأهلي الدوري المصري لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الزمالك يعلن رفضه استكمال منافسات الدوري المصري
سبق

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الأحد، عدم استكمال مباريات الدوري المصري لكرة القدم، حيث ذكر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الإدارة اتخذت قراراً بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

ويأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه الفريق الأول معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الأهلي، الاثنين، على ملعب القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري، الخميس الماضي، في الإمارات عقب فوزه على الأهلي 4/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، حيث حدثت عقب المباراة العديد من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين، إضافة إلى قيام بعض اللاعبين بالإشارة للجماهير بإشارات بذيئة.

وقررت لجنة الانضباط، السبت، في اجتماعها إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:06 AM

الزمالك يعلن رفضه استكمال منافسات الدوري المصري

احتجاجاً على القرارات التي اتخذت بعد بطولة السوبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
2
2,004

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الأحد، عدم استكمال مباريات الدوري المصري لكرة القدم، حيث ذكر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الإدارة اتخذت قراراً بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

ويأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه الفريق الأول معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الأهلي، الاثنين، على ملعب القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري، الخميس الماضي، في الإمارات عقب فوزه على الأهلي 4/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، حيث حدثت عقب المباراة العديد من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين، إضافة إلى قيام بعض اللاعبين بالإشارة للجماهير بإشارات بذيئة.

وقررت لجنة الانضباط، السبت، في اجتماعها إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,548
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,880

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة