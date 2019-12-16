"آل إبراهيم" يحتفل بزواجه

احتفل يحيى بن يوسف آل إبراهيم من منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزفافه إلى كريمة عايل علي غنيمي في أحد قاعات الاحتفالات بالرياض.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. تهانينا وحياة زوجية سعيدة.
احتفل يحيى بن يوسف آل إبراهيم من منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزفافه إلى كريمة عايل علي غنيمي في أحد قاعات الاحتفالات بالرياض.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. تهانينا وحياة زوجية سعيدة.
احتفل يحيى بن يوسف آل إبراهيم من منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزفافه إلى كريمة عايل علي غنيمي في أحد قاعات الاحتفالات بالرياض.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. تهانينا وحياة زوجية سعيدة.
احتفل يحيى بن يوسف آل إبراهيم من منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزفافه إلى كريمة عايل علي غنيمي في أحد قاعات الاحتفالات بالرياض.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. تهانينا وحياة زوجية سعيدة.