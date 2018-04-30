"القنفذي" يستقبل القنصل اليمني ويؤكد: أنتم أشقاء لنا.. وخدمتكم حق علينا

"العياشي" بعد الزيارة: خرجت بانطباع رائع

استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد بن محمد القنفذي صباح اليوم، القنصل العام للجمهورية اليمني في محافظة جدة علي العياشي، وذلك بمكتبه بمنطقة جازان وجرت مباحثات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما قدم القنصل شكره والدروع لمدير فرع وزارة العمل ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل للعمل يحيى السفياني وكذلك مدير التفتيش بفرع الوزارة هاشم حمزي ومدير مكتب العمل في أبو عريش وليد مجرشي.

وأكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس القنفذي أن فرع الوزارة يقدم خدماته للأشقاء اليمنيين من العمالة وغيرهم.

ومن جهته شكر القنصل فرع الوزارة على ما يقوم به من خدمة للجالية والعمالة اليمنية بمنطقة جازان، مشيرًا إلى مناقشته العديد من الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات العمل والتنمية، مؤكدًا أنه خرج بانطباع رائع.