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مصر تفرض التلقيح الإجباري على بعض الفئات

"تاج الدين" رجح توسيع نطاق الإلزام بالمصل

ذكر عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، اليوم الثلاثاء أن التطعيم في مصر اختياري بين المواطنين، وبين أنواع التطعيمات المتوافرة حاليًا، لكنه إجباري لبعض الفئات.

وبيَّن "تاج الدين" أن التطعيم إجباري من أجل العمل لفئات محددة، هم: العاملون في الفنادق، والمدن السياحية، والمطارات، أي بالأماكن التي يحتك بها الفرد بالسياح، مع فرض إجراءات احترازية ووقائية قوية ومتعددة.

ورجح فرض التطعيم على فئات أخرى خلال المرحلة المقبلة من أجل توفير مزيد من الحماية لهم، ومنحهم حماية مزدوجة من المرض، وتجنبًا لانتشار الفيروس بين المواطنين.

وأشار المستشار الرئاسي إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيجري تلقيح عدد كبير من المواطنين قد يصل إلى 40 في المئة في ظل الإقبال على اللقاح.

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مصر تفرض التلقيح الإجباري على بعض الفئات
سبق

ذكر عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، اليوم الثلاثاء أن التطعيم في مصر اختياري بين المواطنين، وبين أنواع التطعيمات المتوافرة حاليًا، لكنه إجباري لبعض الفئات.

وبيَّن "تاج الدين" أن التطعيم إجباري من أجل العمل لفئات محددة، هم: العاملون في الفنادق، والمدن السياحية، والمطارات، أي بالأماكن التي يحتك بها الفرد بالسياح، مع فرض إجراءات احترازية ووقائية قوية ومتعددة.

ورجح فرض التطعيم على فئات أخرى خلال المرحلة المقبلة من أجل توفير مزيد من الحماية لهم، ومنحهم حماية مزدوجة من المرض، وتجنبًا لانتشار الفيروس بين المواطنين.

وأشار المستشار الرئاسي إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيجري تلقيح عدد كبير من المواطنين قد يصل إلى 40 في المئة في ظل الإقبال على اللقاح.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
09:03 PM

مصر تفرض التلقيح الإجباري على بعض الفئات

"تاج الدين" رجح توسيع نطاق الإلزام بالمصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,907

ذكر عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، اليوم الثلاثاء أن التطعيم في مصر اختياري بين المواطنين، وبين أنواع التطعيمات المتوافرة حاليًا، لكنه إجباري لبعض الفئات.

وبيَّن "تاج الدين" أن التطعيم إجباري من أجل العمل لفئات محددة، هم: العاملون في الفنادق، والمدن السياحية، والمطارات، أي بالأماكن التي يحتك بها الفرد بالسياح، مع فرض إجراءات احترازية ووقائية قوية ومتعددة.

ورجح فرض التطعيم على فئات أخرى خلال المرحلة المقبلة من أجل توفير مزيد من الحماية لهم، ومنحهم حماية مزدوجة من المرض، وتجنبًا لانتشار الفيروس بين المواطنين.

وأشار المستشار الرئاسي إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيجري تلقيح عدد كبير من المواطنين قد يصل إلى 40 في المئة في ظل الإقبال على اللقاح.

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