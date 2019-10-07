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حملة غير مسبوقة تدهم مقاهي شيشة بتبوك .. إنذارات وهذا ما تم كشفه

"الأمانة" لـ "سبق": أعطينا المحال مهلة لتصحيح وضعها وفق الشروط النظامية

شنّت أمانة تبوك حملة ـوُصفت بغير المسبوقةـ على محال مقاهي الشيشة الواقعة على الطرق الخارجية القريبة من مدينة تبوك بلغت 81 مقهى؛ إذ لا تحمل هذه المقاهي رخصة، ويعمل بها وافدون لا يحملون شهادات صحية.

وتقدم هذه المقاهي المخالفة التي تفتقر للحد الأدنى من النظافة الجراك والمعسل، وتقوم بإعداد الأطعمة في أماكن مكشوفة وعلى رائحة التبغ وتنتشر حولها النفايات وبقايا الأطعمة ويرتادها المئات يومياً، ووفقاً لما ذكره أحد مرتاديها أن بعض هذه المقاهي أحياناً يحضّر أو يخزّن خلطة الشيشة في أماكن قريبة من دورات مياه.

ولوّحت الأمانة في إنذارات ـاطلعت عليها "سبق"- وزعت على المقاهي التي تقع على الطرق الخارجية لمدينة تبوك، بعقوبة الإغلاق في حال لم تتمكن من تصحيح وضعها خلال أسبوع من تاريخه حيث من المنتظر أن تقوم الأمانة الأسبوع المقبل، بإغلاق هذه المقاهي في حال لم تصحّح وضعها.

من جهتها، ذكرت أمانة تبوك لـ"سبق"، أنه تم إعطاء المحال مهلة لتصحيح وضعها وفق الشروط النظامية.

أمانة تبوك مقاهي الشيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة غير مسبوقة تدهم مقاهي شيشة بتبوك .. إنذارات وهذا ما تم كشفه
سبق

شنّت أمانة تبوك حملة ـوُصفت بغير المسبوقةـ على محال مقاهي الشيشة الواقعة على الطرق الخارجية القريبة من مدينة تبوك بلغت 81 مقهى؛ إذ لا تحمل هذه المقاهي رخصة، ويعمل بها وافدون لا يحملون شهادات صحية.

وتقدم هذه المقاهي المخالفة التي تفتقر للحد الأدنى من النظافة الجراك والمعسل، وتقوم بإعداد الأطعمة في أماكن مكشوفة وعلى رائحة التبغ وتنتشر حولها النفايات وبقايا الأطعمة ويرتادها المئات يومياً، ووفقاً لما ذكره أحد مرتاديها أن بعض هذه المقاهي أحياناً يحضّر أو يخزّن خلطة الشيشة في أماكن قريبة من دورات مياه.

ولوّحت الأمانة في إنذارات ـاطلعت عليها "سبق"- وزعت على المقاهي التي تقع على الطرق الخارجية لمدينة تبوك، بعقوبة الإغلاق في حال لم تتمكن من تصحيح وضعها خلال أسبوع من تاريخه حيث من المنتظر أن تقوم الأمانة الأسبوع المقبل، بإغلاق هذه المقاهي في حال لم تصحّح وضعها.

من جهتها، ذكرت أمانة تبوك لـ"سبق"، أنه تم إعطاء المحال مهلة لتصحيح وضعها وفق الشروط النظامية.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:02 PM

حملة غير مسبوقة تدهم مقاهي شيشة بتبوك .. إنذارات وهذا ما تم كشفه

"الأمانة" لـ "سبق": أعطينا المحال مهلة لتصحيح وضعها وفق الشروط النظامية

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
4,711

شنّت أمانة تبوك حملة ـوُصفت بغير المسبوقةـ على محال مقاهي الشيشة الواقعة على الطرق الخارجية القريبة من مدينة تبوك بلغت 81 مقهى؛ إذ لا تحمل هذه المقاهي رخصة، ويعمل بها وافدون لا يحملون شهادات صحية.

وتقدم هذه المقاهي المخالفة التي تفتقر للحد الأدنى من النظافة الجراك والمعسل، وتقوم بإعداد الأطعمة في أماكن مكشوفة وعلى رائحة التبغ وتنتشر حولها النفايات وبقايا الأطعمة ويرتادها المئات يومياً، ووفقاً لما ذكره أحد مرتاديها أن بعض هذه المقاهي أحياناً يحضّر أو يخزّن خلطة الشيشة في أماكن قريبة من دورات مياه.

ولوّحت الأمانة في إنذارات ـاطلعت عليها "سبق"- وزعت على المقاهي التي تقع على الطرق الخارجية لمدينة تبوك، بعقوبة الإغلاق في حال لم تتمكن من تصحيح وضعها خلال أسبوع من تاريخه حيث من المنتظر أن تقوم الأمانة الأسبوع المقبل، بإغلاق هذه المقاهي في حال لم تصحّح وضعها.

من جهتها، ذكرت أمانة تبوك لـ"سبق"، أنه تم إعطاء المحال مهلة لتصحيح وضعها وفق الشروط النظامية.

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