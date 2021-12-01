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لمواجهة "أوميكرون".. الاتحاد الأوروبي يقترح مراجعة يومية لقواعد السفر

سيدعو دوله إلى تبنّي توجّه منسق والاستعداد لفرض أي قيود مطلوبة

يعتزم الاتحاد الأوروبي التوصية بأن تقوم الدول الأعضاء بمراجعة قيود السفر الأساسية على أساس يومي في أعقاب ظهور متحور "أوميكرون".

وذكرت "بلومبرج" أن المسودة جاء فيها أنه يتعين على الدول الأعضاء تبنّي توجّه منسق، والاستعداد لفرض أي قيود مطلوبة.

وسوف تدعو المفوضية الأوروبية الحكومة الوطنية لتوزيع جرعات اللقاح التعزيزية سريعًا وتطبيق مقترحات لتقييد صلاحية شهادات اللقاح الرقمية بتسعة أشهر دون الحصول على جرعات تعزيزية.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس، في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم بشأن التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوثيقة أنه على الحكومات الأوروبية وضع إجراءات احترازية وقيود مستهدفة ومتناسبة للحدّ من تفشي الفيروس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمواجهة "أوميكرون".. الاتحاد الأوروبي يقترح مراجعة يومية لقواعد السفر
سبق

يعتزم الاتحاد الأوروبي التوصية بأن تقوم الدول الأعضاء بمراجعة قيود السفر الأساسية على أساس يومي في أعقاب ظهور متحور "أوميكرون".

وذكرت "بلومبرج" أن المسودة جاء فيها أنه يتعين على الدول الأعضاء تبنّي توجّه منسق، والاستعداد لفرض أي قيود مطلوبة.

وسوف تدعو المفوضية الأوروبية الحكومة الوطنية لتوزيع جرعات اللقاح التعزيزية سريعًا وتطبيق مقترحات لتقييد صلاحية شهادات اللقاح الرقمية بتسعة أشهر دون الحصول على جرعات تعزيزية.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس، في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم بشأن التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوثيقة أنه على الحكومات الأوروبية وضع إجراءات احترازية وقيود مستهدفة ومتناسبة للحدّ من تفشي الفيروس.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
03:31 PM

لمواجهة "أوميكرون".. الاتحاد الأوروبي يقترح مراجعة يومية لقواعد السفر

سيدعو دوله إلى تبنّي توجّه منسق والاستعداد لفرض أي قيود مطلوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعتزم الاتحاد الأوروبي التوصية بأن تقوم الدول الأعضاء بمراجعة قيود السفر الأساسية على أساس يومي في أعقاب ظهور متحور "أوميكرون".

وذكرت "بلومبرج" أن المسودة جاء فيها أنه يتعين على الدول الأعضاء تبنّي توجّه منسق، والاستعداد لفرض أي قيود مطلوبة.

وسوف تدعو المفوضية الأوروبية الحكومة الوطنية لتوزيع جرعات اللقاح التعزيزية سريعًا وتطبيق مقترحات لتقييد صلاحية شهادات اللقاح الرقمية بتسعة أشهر دون الحصول على جرعات تعزيزية.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس، في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم بشأن التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوثيقة أنه على الحكومات الأوروبية وضع إجراءات احترازية وقيود مستهدفة ومتناسبة للحدّ من تفشي الفيروس.

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