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محادثات فيينا تقيم النتائج الوسيطة للعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي الإيراني

تضم حصيلة عمل مجموعات الخبراء

ذكر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، اليوم (السبت) أن الوفود المشاركة في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي في فيينا ستقيم النتائج الوسيطة، في إشارة إلى نتائج عمل مجموعات الخبراء في المحادثات.

وقال "أوليانوف" في تغريدة له على "تويتر": "سيقوم المشاركون في الاتفاق النووي، بتقييم النتائج الوسيطة لمحادثات فيينا بشأن العودة الكاملة للاتفاق"، وفقاً لـ"رويترز".

ويجتمع المشاركون في محادثات فيينا مساء اليوم، لاستعراض وتلخيص نتائج عمل المجموعات الثلاث للخبراء، وبعد الاجتماع ستعود الوفود إلى بلدانها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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محادثات فيينا تقيم النتائج الوسيطة للعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي الإيراني
سبق

ذكر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، اليوم (السبت) أن الوفود المشاركة في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي في فيينا ستقيم النتائج الوسيطة، في إشارة إلى نتائج عمل مجموعات الخبراء في المحادثات.

وقال "أوليانوف" في تغريدة له على "تويتر": "سيقوم المشاركون في الاتفاق النووي، بتقييم النتائج الوسيطة لمحادثات فيينا بشأن العودة الكاملة للاتفاق"، وفقاً لـ"رويترز".

ويجتمع المشاركون في محادثات فيينا مساء اليوم، لاستعراض وتلخيص نتائج عمل المجموعات الثلاث للخبراء، وبعد الاجتماع ستعود الوفود إلى بلدانها.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
02:30 PM

محادثات فيينا تقيم النتائج الوسيطة للعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي الإيراني

تضم حصيلة عمل مجموعات الخبراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، اليوم (السبت) أن الوفود المشاركة في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي في فيينا ستقيم النتائج الوسيطة، في إشارة إلى نتائج عمل مجموعات الخبراء في المحادثات.

وقال "أوليانوف" في تغريدة له على "تويتر": "سيقوم المشاركون في الاتفاق النووي، بتقييم النتائج الوسيطة لمحادثات فيينا بشأن العودة الكاملة للاتفاق"، وفقاً لـ"رويترز".

ويجتمع المشاركون في محادثات فيينا مساء اليوم، لاستعراض وتلخيص نتائج عمل المجموعات الثلاث للخبراء، وبعد الاجتماع ستعود الوفود إلى بلدانها.

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