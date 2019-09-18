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إدارة النصر تصالح جماهيرها بفتح مدرجات الدرة مجاناً في مباراة الحزم

أعلنت إدارة نادي النصر تكفلها بكافة تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة بعد غد الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتشمل التذاكر المجانية الملعب بكل درجاته باستثناء المنصة وسيكون بمقدور كل مشجع حجز تذكرته إلكترونياً بالدخول إلى موقع تذاكر السعودية.

وقالت الإدارة في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" :" تقديراً لدور جماهير العالمي في دعمها ومساندتها للفريق، تكفلت إدارة النادي بكافة تذاكر مباراة النصر والحزم "الواجهة والعائلات والدرجة الأولى" والتي ستقام الجمعة في ملعب الملك فهد الدولي.


وكشفت أن بإمكان جماهير الفريق الحصول على التذاكر من خلال الرابط:www.sauditickets.sa

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة النصر تصالح جماهيرها بفتح مدرجات الدرة مجاناً في مباراة الحزم
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر تكفلها بكافة تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة بعد غد الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتشمل التذاكر المجانية الملعب بكل درجاته باستثناء المنصة وسيكون بمقدور كل مشجع حجز تذكرته إلكترونياً بالدخول إلى موقع تذاكر السعودية.

وقالت الإدارة في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" :" تقديراً لدور جماهير العالمي في دعمها ومساندتها للفريق، تكفلت إدارة النادي بكافة تذاكر مباراة النصر والحزم "الواجهة والعائلات والدرجة الأولى" والتي ستقام الجمعة في ملعب الملك فهد الدولي.


وكشفت أن بإمكان جماهير الفريق الحصول على التذاكر من خلال الرابط:www.sauditickets.sa

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
10:56 PM

إدارة النصر تصالح جماهيرها بفتح مدرجات الدرة مجاناً في مباراة الحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر تكفلها بكافة تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة بعد غد الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتشمل التذاكر المجانية الملعب بكل درجاته باستثناء المنصة وسيكون بمقدور كل مشجع حجز تذكرته إلكترونياً بالدخول إلى موقع تذاكر السعودية.

وقالت الإدارة في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" :" تقديراً لدور جماهير العالمي في دعمها ومساندتها للفريق، تكفلت إدارة النادي بكافة تذاكر مباراة النصر والحزم "الواجهة والعائلات والدرجة الأولى" والتي ستقام الجمعة في ملعب الملك فهد الدولي.


وكشفت أن بإمكان جماهير الفريق الحصول على التذاكر من خلال الرابط:www.sauditickets.sa

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