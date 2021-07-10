زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب طاجيكستان

لم ترد أنباءٌ فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر مدينة رشت شمال غربي طاجيكستان اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً، وعلى بُعد 27 كيلومتراً شرقي مدينة رشت، وعلى بُعد نحو 153 كيلومتراً جنوب شرقي خوجند عاصمة ولاية صغد القريبة من الحدود مع أوزبكستان.

ولم ترد أنباءٌ فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.