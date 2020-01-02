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السفارة السعودية في أستراليا تدعو المواطنين والمبتعثين التقيد بتعليمات السلطات المحلية

نظرًا لاشتداد  الحرائق في بعض الولايات

دعت السفارة السعودية في أستراليا المواطنين والطلاب المبتعثين إلى أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية، نظرًا لاشتداد الحرائق في بعض الولايات الأسترالية وإقليم العاصمة، وأكدت السفارة على التواصل مع غرفة الطوارئ على الأرقام :
0432257277
0473999119
وقالت وكالة (رويترز) إن عشرات الآلاف فروا من البلدات الواقعة على الساحل الشرقي لأستراليا يوم الخميس مع اقتراب حرائق الغابات بينما بدأت السفن وطائرات الهليكوبتر العسكرية إنقاذ الآلاف المحاصرين بسبب الحرائق.
ويستعر أكثر من 200 حريق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا وتؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة مما يهدد عدة مدن.
واصطفت طوابير طويلة خارج محلات السوبر ماركت ومحطات البنزين، حيث سعى السكان والسائحون للحصول على احتياجاتهم مما أدى لنفاد بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف شخص ومياه الشرب عن بعض البلدات.
وحثت السلطات السكان على مغادرة عدة بلدات على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، وهي مقصد سياحي شهير في موسم العطلات الصيفية الحالي، محذرة من أن التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستزيد من تأجيج الحرائق.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في سيدني: "الأولوية اليوم هي مكافحة الحرائق والإجلاء ونقل الناس إلى بر الأمان... هناك أجزاء في كل من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز تم تدميرها بالكامل وانقطعت عنها الكهرباء والاتصالات".

وقال مسؤولون يوم الخميس إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بسبب الحرائق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا منذ يوم الاثنين فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين.

السفارة السعودية في أستراليا المبتعثين الحرائق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية في أستراليا تدعو المواطنين والمبتعثين التقيد بتعليمات السلطات المحلية
سبق

دعت السفارة السعودية في أستراليا المواطنين والطلاب المبتعثين إلى أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية، نظرًا لاشتداد الحرائق في بعض الولايات الأسترالية وإقليم العاصمة، وأكدت السفارة على التواصل مع غرفة الطوارئ على الأرقام :
0432257277
0473999119
وقالت وكالة (رويترز) إن عشرات الآلاف فروا من البلدات الواقعة على الساحل الشرقي لأستراليا يوم الخميس مع اقتراب حرائق الغابات بينما بدأت السفن وطائرات الهليكوبتر العسكرية إنقاذ الآلاف المحاصرين بسبب الحرائق.
ويستعر أكثر من 200 حريق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا وتؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة مما يهدد عدة مدن.
واصطفت طوابير طويلة خارج محلات السوبر ماركت ومحطات البنزين، حيث سعى السكان والسائحون للحصول على احتياجاتهم مما أدى لنفاد بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف شخص ومياه الشرب عن بعض البلدات.
وحثت السلطات السكان على مغادرة عدة بلدات على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، وهي مقصد سياحي شهير في موسم العطلات الصيفية الحالي، محذرة من أن التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستزيد من تأجيج الحرائق.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في سيدني: "الأولوية اليوم هي مكافحة الحرائق والإجلاء ونقل الناس إلى بر الأمان... هناك أجزاء في كل من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز تم تدميرها بالكامل وانقطعت عنها الكهرباء والاتصالات".

وقال مسؤولون يوم الخميس إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بسبب الحرائق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا منذ يوم الاثنين فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
07:18 PM

السفارة السعودية في أستراليا تدعو المواطنين والمبتعثين التقيد بتعليمات السلطات المحلية

نظرًا لاشتداد  الحرائق في بعض الولايات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت السفارة السعودية في أستراليا المواطنين والطلاب المبتعثين إلى أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية، نظرًا لاشتداد الحرائق في بعض الولايات الأسترالية وإقليم العاصمة، وأكدت السفارة على التواصل مع غرفة الطوارئ على الأرقام :
0432257277
0473999119
وقالت وكالة (رويترز) إن عشرات الآلاف فروا من البلدات الواقعة على الساحل الشرقي لأستراليا يوم الخميس مع اقتراب حرائق الغابات بينما بدأت السفن وطائرات الهليكوبتر العسكرية إنقاذ الآلاف المحاصرين بسبب الحرائق.
ويستعر أكثر من 200 حريق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا وتؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة مما يهدد عدة مدن.
واصطفت طوابير طويلة خارج محلات السوبر ماركت ومحطات البنزين، حيث سعى السكان والسائحون للحصول على احتياجاتهم مما أدى لنفاد بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف شخص ومياه الشرب عن بعض البلدات.
وحثت السلطات السكان على مغادرة عدة بلدات على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، وهي مقصد سياحي شهير في موسم العطلات الصيفية الحالي، محذرة من أن التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستزيد من تأجيج الحرائق.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في سيدني: "الأولوية اليوم هي مكافحة الحرائق والإجلاء ونقل الناس إلى بر الأمان... هناك أجزاء في كل من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز تم تدميرها بالكامل وانقطعت عنها الكهرباء والاتصالات".

وقال مسؤولون يوم الخميس إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بسبب الحرائق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا منذ يوم الاثنين فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين.

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