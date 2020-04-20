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هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة تطلق حملة "معكم"

في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس "كورونا"، ومساهمةً منها في تحقيق أهداف حملة "برّاً بمكّة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة حملة "معكم" الخيرية في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيسي للمدينة، وعدد من المستثمرين فيها. واشتملت الحملة على العديد من المبادرات، حيث تم تسليم سلال غذائية لجمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة لتوزيعها في المنطقة.

وفي إطار توحيد جهود مكافحة فيروس "كورونا"، ومن أجل إنجاح الحملة في تحقيق أهدافها المجتمعية، تواصل الهيئة تنفيذ جملة من المبادرات بالتنسيق مع العديد من الشركات داخل وخارج المدن الاقتصادية. وتم في هذا الخصوص توزيع حقائب تحتوي على معدات وقاية شخصية مثل القفازات، والكمامات، ومعقمات اليدين، وتم توزيعها على العاملين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمناطق حولها، كما تم استقبال وتوزيع مئات كراتين مياه الشرب ومطهّرات للمنازل. وجرى من خلال الحملة توزيع منشورات توعوية عن الفيروس من وزارة الصحة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه.

فيروس كورونا الجديد

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هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة تطلق حملة "معكم"
سبق

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس "كورونا"، ومساهمةً منها في تحقيق أهداف حملة "برّاً بمكّة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة حملة "معكم" الخيرية في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيسي للمدينة، وعدد من المستثمرين فيها. واشتملت الحملة على العديد من المبادرات، حيث تم تسليم سلال غذائية لجمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة لتوزيعها في المنطقة.

وفي إطار توحيد جهود مكافحة فيروس "كورونا"، ومن أجل إنجاح الحملة في تحقيق أهدافها المجتمعية، تواصل الهيئة تنفيذ جملة من المبادرات بالتنسيق مع العديد من الشركات داخل وخارج المدن الاقتصادية. وتم في هذا الخصوص توزيع حقائب تحتوي على معدات وقاية شخصية مثل القفازات، والكمامات، ومعقمات اليدين، وتم توزيعها على العاملين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمناطق حولها، كما تم استقبال وتوزيع مئات كراتين مياه الشرب ومطهّرات للمنازل. وجرى من خلال الحملة توزيع منشورات توعوية عن الفيروس من وزارة الصحة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:09 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:18 PM

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة تطلق حملة "معكم"

في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس "كورونا"، ومساهمةً منها في تحقيق أهداف حملة "برّاً بمكّة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة حملة "معكم" الخيرية في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيسي للمدينة، وعدد من المستثمرين فيها. واشتملت الحملة على العديد من المبادرات، حيث تم تسليم سلال غذائية لجمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة لتوزيعها في المنطقة.

وفي إطار توحيد جهود مكافحة فيروس "كورونا"، ومن أجل إنجاح الحملة في تحقيق أهدافها المجتمعية، تواصل الهيئة تنفيذ جملة من المبادرات بالتنسيق مع العديد من الشركات داخل وخارج المدن الاقتصادية. وتم في هذا الخصوص توزيع حقائب تحتوي على معدات وقاية شخصية مثل القفازات، والكمامات، ومعقمات اليدين، وتم توزيعها على العاملين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمناطق حولها، كما تم استقبال وتوزيع مئات كراتين مياه الشرب ومطهّرات للمنازل. وجرى من خلال الحملة توزيع منشورات توعوية عن الفيروس من وزارة الصحة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه.

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