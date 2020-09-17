قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 23853 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، التي تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في محافظات المنطقة. يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-17 قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 23853 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، التي تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في محافظات المنطقة.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 10:19 AM

أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة تقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة





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قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 23853 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، التي تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في محافظات المنطقة.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.