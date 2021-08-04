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"وزارة الطاقة" تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع "دومة الجندل"

يأتي في إطار العمل على إنتاج 50% من الكهرباء في المملكة من مصادر متجدّدة 2030

أعلنت "وزارة الطاقة"، بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة في مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء، وذلك يوم 28 يوليو 2021.

وحسب فيديو نشره حساب "رؤية السعودية 2030" على تويتر، فإن المشروع الذي يعد الأول من نوعه يأتي في إطار العمل على إنتاج 50% من الكهرباء في المملكة من مصادر متجددة بحلول 2030.

وجاءت تفاصيل المشروع كالتالي، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 400 ألف ميجا واط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزارة الطاقة" تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع "دومة الجندل"
سبق

أعلنت "وزارة الطاقة"، بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة في مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء، وذلك يوم 28 يوليو 2021.

وحسب فيديو نشره حساب "رؤية السعودية 2030" على تويتر، فإن المشروع الذي يعد الأول من نوعه يأتي في إطار العمل على إنتاج 50% من الكهرباء في المملكة من مصادر متجددة بحلول 2030.

وجاءت تفاصيل المشروع كالتالي، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 400 ألف ميجا واط.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
10:14 AM

"وزارة الطاقة" تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة رياح في مشروع "دومة الجندل"

يأتي في إطار العمل على إنتاج 50% من الكهرباء في المملكة من مصادر متجدّدة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,305

أعلنت "وزارة الطاقة"، بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة في مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء، وذلك يوم 28 يوليو 2021.

وحسب فيديو نشره حساب "رؤية السعودية 2030" على تويتر، فإن المشروع الذي يعد الأول من نوعه يأتي في إطار العمل على إنتاج 50% من الكهرباء في المملكة من مصادر متجددة بحلول 2030.

وجاءت تفاصيل المشروع كالتالي، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 400 ألف ميجا واط.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,409
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

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33,148

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