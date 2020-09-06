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"سعود بن مشعل" يرعى  مبادرة "دمِي لوطني" للتبرع بالدم لجنودنا البواسل

عُقدت بمجمع الغرناطة بالرياض بمشاركة جمع غفير من المواطنين والمقيمين

رعى الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز مبادرة "دمي لوطني" وهي حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع بنك الدم في مدينة الأمير سلطان الطبية حملة تبرع بالدم استمرت يومين بمجمع الغرناطة سكوير بالرياض بدأت يوم الأربعاء، وشهدت توافد جمع غفير من المواطنين والمقيمين الذين تبرعوا بالدم. واختتمت اليوم الثاني الخميس برعاية الأمير سعود بن مشعل الذي شارك بالحملة متبرعا بالدم، وسط حضور كبير في الحفل ومن المشاركين في حملة التبرع.

وأكد الأمير سعود أن هذه المناسبة غالية ونفخر بها وبما نقدمه لجنودنا الأبطال الذين يستحقون منا كل عطاء وفداء لما يقدمون من بطولات من أجل الوطن وحماية الحرمين الشريفين، سائلين الله لهم التوفيق والنصر والسداد في كل ما يقدمونه من تضحيات.

وقام الأمير سعود بن مشعل بجولة تفقدية زار خلالها عربة التبرع بالدم واطلع على التجهيزات والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وشارك في الحملة متبرعاً بالدم، ثم أكمل جولته على الجهات الأخرى المشاركة في الفعالية من عربات الفود ترك وأكشاك الأسر المنتجة وفريق الرياض بايكرز للدراجات النارية.

وقال عبدالله النخيفي المشرف على الحملة: إن المبادرة وجدت إقبالاً وتعاوناً كبيراً ولله الحمد، ووصلنا إلى العدد المطلوب من المتبرعين، وحققت أهدافها المرجوة خلال الحملة، شاكرين سمو الأمير سعود بن مشعل لرعايته للمبادرة ومشاركته التبرع بالدم وجميع الجهات المشاركة والمنظمة للحملة حكومية وأهلية الذين قدموا كافة التسهيلات لإنجاح الحملة لقليل من كثير يستحقه أبطال القوات المسلحة المرابطون على الحد للسهر على حماية وأمن هذا الوطن الغالي.

وفي ختام الحفل قدم تركي بن صالح الجهني الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للحملة درعاً تكريمياً لسمو الأمير سعود بن مشعل على رعايته ومشاركته في حملة التبرع وتشريفه الحفل الختامي، كما تم تكريم الجهات والأفراد المشاركين في الفعالية.

الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز مبادرة دمي لوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سعود بن مشعل" يرعى  مبادرة "دمِي لوطني" للتبرع بالدم لجنودنا البواسل
سبق

رعى الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز مبادرة "دمي لوطني" وهي حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع بنك الدم في مدينة الأمير سلطان الطبية حملة تبرع بالدم استمرت يومين بمجمع الغرناطة سكوير بالرياض بدأت يوم الأربعاء، وشهدت توافد جمع غفير من المواطنين والمقيمين الذين تبرعوا بالدم. واختتمت اليوم الثاني الخميس برعاية الأمير سعود بن مشعل الذي شارك بالحملة متبرعا بالدم، وسط حضور كبير في الحفل ومن المشاركين في حملة التبرع.

وأكد الأمير سعود أن هذه المناسبة غالية ونفخر بها وبما نقدمه لجنودنا الأبطال الذين يستحقون منا كل عطاء وفداء لما يقدمون من بطولات من أجل الوطن وحماية الحرمين الشريفين، سائلين الله لهم التوفيق والنصر والسداد في كل ما يقدمونه من تضحيات.

وقام الأمير سعود بن مشعل بجولة تفقدية زار خلالها عربة التبرع بالدم واطلع على التجهيزات والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وشارك في الحملة متبرعاً بالدم، ثم أكمل جولته على الجهات الأخرى المشاركة في الفعالية من عربات الفود ترك وأكشاك الأسر المنتجة وفريق الرياض بايكرز للدراجات النارية.

وقال عبدالله النخيفي المشرف على الحملة: إن المبادرة وجدت إقبالاً وتعاوناً كبيراً ولله الحمد، ووصلنا إلى العدد المطلوب من المتبرعين، وحققت أهدافها المرجوة خلال الحملة، شاكرين سمو الأمير سعود بن مشعل لرعايته للمبادرة ومشاركته التبرع بالدم وجميع الجهات المشاركة والمنظمة للحملة حكومية وأهلية الذين قدموا كافة التسهيلات لإنجاح الحملة لقليل من كثير يستحقه أبطال القوات المسلحة المرابطون على الحد للسهر على حماية وأمن هذا الوطن الغالي.

وفي ختام الحفل قدم تركي بن صالح الجهني الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للحملة درعاً تكريمياً لسمو الأمير سعود بن مشعل على رعايته ومشاركته في حملة التبرع وتشريفه الحفل الختامي، كما تم تكريم الجهات والأفراد المشاركين في الفعالية.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:08 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:40 PM

"سعود بن مشعل" يرعى  مبادرة "دمِي لوطني" للتبرع بالدم لجنودنا البواسل

عُقدت بمجمع الغرناطة بالرياض بمشاركة جمع غفير من المواطنين والمقيمين

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
1,199

رعى الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز مبادرة "دمي لوطني" وهي حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع بنك الدم في مدينة الأمير سلطان الطبية حملة تبرع بالدم استمرت يومين بمجمع الغرناطة سكوير بالرياض بدأت يوم الأربعاء، وشهدت توافد جمع غفير من المواطنين والمقيمين الذين تبرعوا بالدم. واختتمت اليوم الثاني الخميس برعاية الأمير سعود بن مشعل الذي شارك بالحملة متبرعا بالدم، وسط حضور كبير في الحفل ومن المشاركين في حملة التبرع.

وأكد الأمير سعود أن هذه المناسبة غالية ونفخر بها وبما نقدمه لجنودنا الأبطال الذين يستحقون منا كل عطاء وفداء لما يقدمون من بطولات من أجل الوطن وحماية الحرمين الشريفين، سائلين الله لهم التوفيق والنصر والسداد في كل ما يقدمونه من تضحيات.

وقام الأمير سعود بن مشعل بجولة تفقدية زار خلالها عربة التبرع بالدم واطلع على التجهيزات والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وشارك في الحملة متبرعاً بالدم، ثم أكمل جولته على الجهات الأخرى المشاركة في الفعالية من عربات الفود ترك وأكشاك الأسر المنتجة وفريق الرياض بايكرز للدراجات النارية.

وقال عبدالله النخيفي المشرف على الحملة: إن المبادرة وجدت إقبالاً وتعاوناً كبيراً ولله الحمد، ووصلنا إلى العدد المطلوب من المتبرعين، وحققت أهدافها المرجوة خلال الحملة، شاكرين سمو الأمير سعود بن مشعل لرعايته للمبادرة ومشاركته التبرع بالدم وجميع الجهات المشاركة والمنظمة للحملة حكومية وأهلية الذين قدموا كافة التسهيلات لإنجاح الحملة لقليل من كثير يستحقه أبطال القوات المسلحة المرابطون على الحد للسهر على حماية وأمن هذا الوطن الغالي.

وفي ختام الحفل قدم تركي بن صالح الجهني الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للحملة درعاً تكريمياً لسمو الأمير سعود بن مشعل على رعايته ومشاركته في حملة التبرع وتشريفه الحفل الختامي، كما تم تكريم الجهات والأفراد المشاركين في الفعالية.

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