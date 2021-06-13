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سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب

قالت: ليس لدينا معلومات حول ما إذا كانت هناك حالات مسجلة لحوادث نتيجة ذلك

أعلنت شركة فورد للسيارات استدعاء أكثر من مليوني سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ بسبب خلل قد يؤدي إلى فتح الأبواب خلال القيادة وحركة السيارة.

ووفق ما نشرته اليوم "سي إن إن"، فإن الطرازات المشمولة بالاستدعاء تشمل "فورد فيستا وفوكُس وفيوجن وسي ماكس وموستانغ وإسكيب وترانزيت كونيكت"، بالإضافة إلى كل من "لينكولين MKZ وMKC"، والتي يتراوح وقت تصنيعها بين عامي 2011 و2016 مع تنوع الاختلاف بين الطرازات وسنة التصنيع.

وقالت الشركة في بيانها: "المشكلة سببها قطعة في باب السيارة يمكن أن تتعطل خصوصاً عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، يصعب إغلاق الباب بصورة جيدة ما قد يؤدي إلى فتحه خلال القيادة".

وأضافت أنها لا يتوفر لديها معلومات حول إن كانت هناك حالات مسجلة لحوادث أو إصابات نتيجة لذلك.

يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أعلنت نهاية ديسمبر 2019 عن استدعاء أكثر من 3 آلاف سيارة "فورد" في المملكة، محذرة من حواف حادة في تصميم مقاعد السيارة قد تتسبب بالأذى لراكبيها.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب
سبق

أعلنت شركة فورد للسيارات استدعاء أكثر من مليوني سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ بسبب خلل قد يؤدي إلى فتح الأبواب خلال القيادة وحركة السيارة.

ووفق ما نشرته اليوم "سي إن إن"، فإن الطرازات المشمولة بالاستدعاء تشمل "فورد فيستا وفوكُس وفيوجن وسي ماكس وموستانغ وإسكيب وترانزيت كونيكت"، بالإضافة إلى كل من "لينكولين MKZ وMKC"، والتي يتراوح وقت تصنيعها بين عامي 2011 و2016 مع تنوع الاختلاف بين الطرازات وسنة التصنيع.

وقالت الشركة في بيانها: "المشكلة سببها قطعة في باب السيارة يمكن أن تتعطل خصوصاً عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، يصعب إغلاق الباب بصورة جيدة ما قد يؤدي إلى فتحه خلال القيادة".

وأضافت أنها لا يتوفر لديها معلومات حول إن كانت هناك حالات مسجلة لحوادث أو إصابات نتيجة لذلك.

يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أعلنت نهاية ديسمبر 2019 عن استدعاء أكثر من 3 آلاف سيارة "فورد" في المملكة، محذرة من حواف حادة في تصميم مقاعد السيارة قد تتسبب بالأذى لراكبيها.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:06 PM

سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب

قالت: ليس لدينا معلومات حول ما إذا كانت هناك حالات مسجلة لحوادث نتيجة ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة فورد للسيارات استدعاء أكثر من مليوني سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ بسبب خلل قد يؤدي إلى فتح الأبواب خلال القيادة وحركة السيارة.

ووفق ما نشرته اليوم "سي إن إن"، فإن الطرازات المشمولة بالاستدعاء تشمل "فورد فيستا وفوكُس وفيوجن وسي ماكس وموستانغ وإسكيب وترانزيت كونيكت"، بالإضافة إلى كل من "لينكولين MKZ وMKC"، والتي يتراوح وقت تصنيعها بين عامي 2011 و2016 مع تنوع الاختلاف بين الطرازات وسنة التصنيع.

وقالت الشركة في بيانها: "المشكلة سببها قطعة في باب السيارة يمكن أن تتعطل خصوصاً عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، يصعب إغلاق الباب بصورة جيدة ما قد يؤدي إلى فتحه خلال القيادة".

وأضافت أنها لا يتوفر لديها معلومات حول إن كانت هناك حالات مسجلة لحوادث أو إصابات نتيجة لذلك.

يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أعلنت نهاية ديسمبر 2019 عن استدعاء أكثر من 3 آلاف سيارة "فورد" في المملكة، محذرة من حواف حادة في تصميم مقاعد السيارة قد تتسبب بالأذى لراكبيها.

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