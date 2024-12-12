أمير تبوك يوجّه بتأخير دوام مدارس المنطقة الشتوي لـ 8:30 صباحاً

حرصاً على سلامة الطلاب .. باستثناء مدارس أملج والوجه وضباء

وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان آل سعود، بتأخير بداية الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، وتُستثنى من ذلك مدارس محافظة أملج والوجه وضباء داخل المحافظة فقط، إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وذلك حرصاً منه على سلامة الطلاب والطالبات؛ نظراً للتقلبات الجوية والظروف المناخية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

واعتمدت إدارة ‎تعليم تبوك في تعميمٍ وجّهته لمدارس المنطقة، اليوم، تأخير بداية الدوام الشتوي؛ إذ تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 (ص) ودون اصطفاف صباحي بداية من غد الأربعاء 25-3-1439هـ، وذلك في جميع مدارس منطقة تبوك عدا مدارس محافظات الوجه - أملج والمدارس داخل محافظة ضباء ويستمر العمل بتعميم تأخير الدوام الشتوي، عند الساعة 8:30 (ص) لبداية اليوم الدراسي حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن توجيه أمير منطقة تبوك الكريم، بتأخير موعد بداية الدوام الرسمي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً؛ سينفّذ بإذن الله بداية من يوم غد الأربعاء؛ حيث ستبدأ الحصة الأولى مباشرة وبدون اصطفاف صباحي، ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك، ويُستثنى مدارس محافظة الوجه ومحافظة أملج ومدارس داخل مدينة ضباء.

وأعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره وأسرة التعليم كافة في المنطقة للأمير فهد بن سلطان، على التوجيه الذي يأتي امتداداً لعنايته بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المنطقة.