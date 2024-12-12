النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

أمير تبوك يوجّه بتأخير دوام مدارس المنطقة الشتوي لـ 8:30 صباحاً

حرصاً على سلامة الطلاب .. باستثناء مدارس أملج والوجه وضباء

وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان آل سعود، بتأخير بداية الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، وتُستثنى من ذلك مدارس محافظة أملج والوجه وضباء داخل المحافظة فقط، إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وذلك حرصاً منه على سلامة الطلاب والطالبات؛ نظراً للتقلبات الجوية والظروف المناخية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

واعتمدت إدارة ‎تعليم تبوك في تعميمٍ وجّهته لمدارس المنطقة، اليوم، تأخير بداية الدوام الشتوي؛ إذ تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 (ص) ودون اصطفاف صباحي بداية من غد الأربعاء 25-3-1439هـ، وذلك في جميع مدارس منطقة تبوك عدا مدارس محافظات الوجه - أملج والمدارس داخل محافظة ضباء ويستمر العمل بتعميم تأخير الدوام الشتوي، عند الساعة 8:30 (ص) لبداية اليوم الدراسي حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن توجيه أمير منطقة تبوك الكريم، بتأخير موعد بداية الدوام الرسمي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً؛ سينفّذ بإذن الله بداية من يوم غد الأربعاء؛ حيث ستبدأ الحصة الأولى مباشرة وبدون اصطفاف صباحي، ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك، ويُستثنى مدارس محافظة الوجه ومحافظة أملج ومدارس داخل مدينة ضباء.

وأعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره وأسرة التعليم كافة في المنطقة للأمير فهد بن سلطان، على التوجيه الذي يأتي امتداداً لعنايته بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يوجّه بتأخير دوام مدارس المنطقة الشتوي لـ 8:30 صباحاً
سبق

وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان آل سعود، بتأخير بداية الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، وتُستثنى من ذلك مدارس محافظة أملج والوجه وضباء داخل المحافظة فقط، إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وذلك حرصاً منه على سلامة الطلاب والطالبات؛ نظراً للتقلبات الجوية والظروف المناخية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

واعتمدت إدارة ‎تعليم تبوك في تعميمٍ وجّهته لمدارس المنطقة، اليوم، تأخير بداية الدوام الشتوي؛ إذ تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 (ص) ودون اصطفاف صباحي بداية من غد الأربعاء 25-3-1439هـ، وذلك في جميع مدارس منطقة تبوك عدا مدارس محافظات الوجه - أملج والمدارس داخل محافظة ضباء ويستمر العمل بتعميم تأخير الدوام الشتوي، عند الساعة 8:30 (ص) لبداية اليوم الدراسي حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن توجيه أمير منطقة تبوك الكريم، بتأخير موعد بداية الدوام الرسمي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً؛ سينفّذ بإذن الله بداية من يوم غد الأربعاء؛ حيث ستبدأ الحصة الأولى مباشرة وبدون اصطفاف صباحي، ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك، ويُستثنى مدارس محافظة الوجه ومحافظة أملج ومدارس داخل مدينة ضباء.

وأعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره وأسرة التعليم كافة في المنطقة للأمير فهد بن سلطان، على التوجيه الذي يأتي امتداداً لعنايته بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المنطقة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
11:57 AM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
04:32 PM

أمير تبوك يوجّه بتأخير دوام مدارس المنطقة الشتوي لـ 8:30 صباحاً

حرصاً على سلامة الطلاب .. باستثناء مدارس أملج والوجه وضباء

A A A
بدر الجبل - تبوك
6
9,444

وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان آل سعود، بتأخير بداية الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، وتُستثنى من ذلك مدارس محافظة أملج والوجه وضباء داخل المحافظة فقط، إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وذلك حرصاً منه على سلامة الطلاب والطالبات؛ نظراً للتقلبات الجوية والظروف المناخية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

واعتمدت إدارة ‎تعليم تبوك في تعميمٍ وجّهته لمدارس المنطقة، اليوم، تأخير بداية الدوام الشتوي؛ إذ تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 (ص) ودون اصطفاف صباحي بداية من غد الأربعاء 25-3-1439هـ، وذلك في جميع مدارس منطقة تبوك عدا مدارس محافظات الوجه - أملج والمدارس داخل محافظة ضباء ويستمر العمل بتعميم تأخير الدوام الشتوي، عند الساعة 8:30 (ص) لبداية اليوم الدراسي حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن توجيه أمير منطقة تبوك الكريم، بتأخير موعد بداية الدوام الرسمي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً؛ سينفّذ بإذن الله بداية من يوم غد الأربعاء؛ حيث ستبدأ الحصة الأولى مباشرة وبدون اصطفاف صباحي، ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك، ويُستثنى مدارس محافظة الوجه ومحافظة أملج ومدارس داخل مدينة ضباء.

وأعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره وأسرة التعليم كافة في المنطقة للأمير فهد بن سلطان، على التوجيه الذي يأتي امتداداً لعنايته بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المنطقة.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,297
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,791
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,860
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,662

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

صالح السعيد
بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة