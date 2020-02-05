الغامدي مديرًا للتعليم بمحافظة بيشة

قدّم مدير تعليم بيشة خالد الغامدي شُكره وتقديره لوزير التعليم وقيادات الوزارة؛ إثر صدور قرار تكليفه أمس؛ مؤكدًا العمل مع زملائه وزميلاته في إدارة التعليم والمكاتب والمدارس؛ بما يخدم أهداف وزارة التعليم ورؤية المملكة الطموحة.

وقدّم الغامدي باسمه واسم كافة منسوبي ومنسوبات تعليم بيشة، الشكر والتقدير لمدير التعليم السابق نايف الهاجري؛ نظير ما قدّمه من جهود وعمل متميز خلال السنوات الماضية؛ مما جعل الإدارة ضمن الإدارات المتميزة على مستوى المملكة.

واستقبل "الغامدي"، صباح اليوم، قيادات الإدارة الذين قدّموا له التهنئة بمناسبة التكليف الجديد؛ داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة العمل المتميز وتطويره وتجويده؛ بما ينعكس على منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات؛ مؤكدًا ترسيخ القيم الوطنية في نفوس الجميع وتحفيزهم نحو المشاركة في تحقيق رؤية مملكتنا الغالية في ظل قيادة حكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله.