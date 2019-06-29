كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر

حققت جميع المتطلبات والمعايير اللازمة مواكبة التغيير في إدارة المشاريع الهندسية

‬اجتازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج التحسين المستمر في إدارة المشاريع الهندسية كأول جهة حكومية تجتاز هذا البرنامج المُقدم من "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية".

يأتي ذلك عقب تحقيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المتطلبات والمعايير اللازمة لاجتياز البرنامج، التي من أبرزها مواكبة التغيير في إدارة المشاريع الهندسية الخاصة بالهيئة من خلال بناء منظومة عمل تقوم على السرعة والفاعلية في التغيير، إضافة إلى رفع جودة الإجراءات والعمليات، الذي أسهم في رفع الإنتاجية، وممارسة واستدامة التحسين المستمر، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي الذي يؤدي إلى الحلول المبتكرة في المشاريع الهندسية.

وأوضحت الهيئة أن العمل بمفهوم التحسين المستمر أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التي من أبرزها تحقيق كفاءة الإنفاق نتيجةً لرفع جودة الإجراءات والعمليات، كما ساعد في الاستفادة من الخطط والإستراتيجيات المساعدة، نظير تبنّي مبادئ التحسين المستمر.

وأضافت أنها تسعى باستمرار في هذا الجانب إلى تطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع الهندسية، بما يُحقق الجودة في تنفيذها وتحسين كفاءتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.

يُذكر أن برنامج التحسين المستمر الذي تُقدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يُعنى بتطبيق منهجيات التحسين مثل (لين) (6 سيجما) وتقنيات التحسين المستمر وبناء قدرات الجهة الحكومية ومنسوبيها من خلال تدريبهم وتمكينهم في مدة زمنية قياسية على تطوير الجودة وتحسين كفاءة الإنفاق.