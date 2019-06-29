النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر

حققت جميع المتطلبات والمعايير اللازمة مواكبة التغيير في إدارة المشاريع الهندسية

‬اجتازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج التحسين المستمر في إدارة المشاريع الهندسية كأول جهة حكومية تجتاز هذا البرنامج المُقدم من "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية".

يأتي ذلك عقب تحقيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المتطلبات والمعايير اللازمة لاجتياز البرنامج، التي من أبرزها مواكبة التغيير في إدارة المشاريع الهندسية الخاصة بالهيئة من خلال بناء منظومة عمل تقوم على السرعة والفاعلية في التغيير، إضافة إلى رفع جودة الإجراءات والعمليات، الذي أسهم في رفع الإنتاجية، وممارسة واستدامة التحسين المستمر، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي الذي يؤدي إلى الحلول المبتكرة في المشاريع الهندسية.

وأوضحت الهيئة أن العمل بمفهوم التحسين المستمر أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التي من أبرزها تحقيق كفاءة الإنفاق نتيجةً لرفع جودة الإجراءات والعمليات، كما ساعد في الاستفادة من الخطط والإستراتيجيات المساعدة، نظير تبنّي مبادئ التحسين المستمر.

وأضافت أنها تسعى باستمرار في هذا الجانب إلى تطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع الهندسية، بما يُحقق الجودة في تنفيذها وتحسين كفاءتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.

يُذكر أن برنامج التحسين المستمر الذي تُقدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يُعنى بتطبيق منهجيات التحسين مثل (لين) (6 سيجما) وتقنيات التحسين المستمر وبناء قدرات الجهة الحكومية ومنسوبيها من خلال تدريبهم وتمكينهم في مدة زمنية قياسية على تطوير الجودة وتحسين كفاءة الإنفاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر
سبق

‬اجتازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج التحسين المستمر في إدارة المشاريع الهندسية كأول جهة حكومية تجتاز هذا البرنامج المُقدم من "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية".

يأتي ذلك عقب تحقيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المتطلبات والمعايير اللازمة لاجتياز البرنامج، التي من أبرزها مواكبة التغيير في إدارة المشاريع الهندسية الخاصة بالهيئة من خلال بناء منظومة عمل تقوم على السرعة والفاعلية في التغيير، إضافة إلى رفع جودة الإجراءات والعمليات، الذي أسهم في رفع الإنتاجية، وممارسة واستدامة التحسين المستمر، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي الذي يؤدي إلى الحلول المبتكرة في المشاريع الهندسية.

وأوضحت الهيئة أن العمل بمفهوم التحسين المستمر أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التي من أبرزها تحقيق كفاءة الإنفاق نتيجةً لرفع جودة الإجراءات والعمليات، كما ساعد في الاستفادة من الخطط والإستراتيجيات المساعدة، نظير تبنّي مبادئ التحسين المستمر.

وأضافت أنها تسعى باستمرار في هذا الجانب إلى تطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع الهندسية، بما يُحقق الجودة في تنفيذها وتحسين كفاءتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.

يُذكر أن برنامج التحسين المستمر الذي تُقدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يُعنى بتطبيق منهجيات التحسين مثل (لين) (6 سيجما) وتقنيات التحسين المستمر وبناء قدرات الجهة الحكومية ومنسوبيها من خلال تدريبهم وتمكينهم في مدة زمنية قياسية على تطوير الجودة وتحسين كفاءة الإنفاق.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
04:36 PM

كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر

حققت جميع المتطلبات والمعايير اللازمة مواكبة التغيير في إدارة المشاريع الهندسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
342

‬اجتازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج التحسين المستمر في إدارة المشاريع الهندسية كأول جهة حكومية تجتاز هذا البرنامج المُقدم من "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية".

يأتي ذلك عقب تحقيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المتطلبات والمعايير اللازمة لاجتياز البرنامج، التي من أبرزها مواكبة التغيير في إدارة المشاريع الهندسية الخاصة بالهيئة من خلال بناء منظومة عمل تقوم على السرعة والفاعلية في التغيير، إضافة إلى رفع جودة الإجراءات والعمليات، الذي أسهم في رفع الإنتاجية، وممارسة واستدامة التحسين المستمر، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي الذي يؤدي إلى الحلول المبتكرة في المشاريع الهندسية.

وأوضحت الهيئة أن العمل بمفهوم التحسين المستمر أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التي من أبرزها تحقيق كفاءة الإنفاق نتيجةً لرفع جودة الإجراءات والعمليات، كما ساعد في الاستفادة من الخطط والإستراتيجيات المساعدة، نظير تبنّي مبادئ التحسين المستمر.

وأضافت أنها تسعى باستمرار في هذا الجانب إلى تطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع الهندسية، بما يُحقق الجودة في تنفيذها وتحسين كفاءتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.

يُذكر أن برنامج التحسين المستمر الذي تُقدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يُعنى بتطبيق منهجيات التحسين مثل (لين) (6 سيجما) وتقنيات التحسين المستمر وبناء قدرات الجهة الحكومية ومنسوبيها من خلال تدريبهم وتمكينهم في مدة زمنية قياسية على تطوير الجودة وتحسين كفاءة الإنفاق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,078

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة