دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان".. "النصر" للثأر من "الاتحاد" ومواجهات صعبة لـ "الشباب" و"التعاون"

الليلة تستكمل منافسات الجولة 14 بثلاث مواجهات مثيرة

تستكمل اليوم الجمعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم (الجولة 14) بثلاث مباريات أبرزها "الكلاسيكو " الذي يجمع النصر والاتحاد ومواجهات للشباب مع الحزم والتعاون ضد الفتح.

الشباب - الحزم

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق بتوقيت الرياض حيث يسعى الشباب للفوز للتقدم خطوات في ترتيب جدول المسابقة.

الشباب يحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة في حين يحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

التعاون - الفتح

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت الرياض حيث يسعى الفتح للفوز بالنقاط الثلاث للبعد عن المراكز المتأخرة.

التعاون يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة في حين يحتل الفتح المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

النصر - الاتحاد

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق بتوقيت الرياض حيث متوقع أن تكون المباراة نارية لما لها من أهمية كبيرة لدى الفريقين.

يسعى النصر للثأر من الاتحاد الذي عرقله في مسابقة دوري الموسم الماضي وكاد أن يحرمه اللقب كما تسبب في خروجه من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة في حين يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.