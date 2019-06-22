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تستمرّ لمدة 3 أيام.. الرياض تحتضن البطولة المفتوحة للمصارعة

انطلقت بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار (الدرجة الأولى)؛ وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعبًا يمثلون أندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض، بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.


وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان، وبعدها انطلقت الفترة الأولى (الأدوار التمهيدية) صباح اليوم السبت، ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.

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تستمرّ لمدة 3 أيام.. الرياض تحتضن البطولة المفتوحة للمصارعة
سبق

انطلقت بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار (الدرجة الأولى)؛ وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعبًا يمثلون أندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض، بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.


وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان، وبعدها انطلقت الفترة الأولى (الأدوار التمهيدية) صباح اليوم السبت، ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:38 AM

تستمرّ لمدة 3 أيام.. الرياض تحتضن البطولة المفتوحة للمصارعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار (الدرجة الأولى)؛ وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعبًا يمثلون أندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض، بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.


وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان، وبعدها انطلقت الفترة الأولى (الأدوار التمهيدية) صباح اليوم السبت، ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,064
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,907
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,584
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31.1 مليار ..

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33,799

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