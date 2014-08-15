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"أمين الرياض" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أشاد بجهود "اللجان" المبذولة بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية

رفع أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي 1440هـ.

وقال أمين الرياض: "إن نجاح موسم الحج جاء بفضل من الله - عز وجل-، ثم بمتابعة مباشرة وتوجيهات من لدن قيادتنا الحكيمة - أيدها الله - التي سخرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن في البقاع الطاهرة؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة".

وأشاد بالجهود المباركة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وأمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، وما قام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات، والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، التي أسهمت - بعون الله - في توفير سُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

ودعا المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهما ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين الرياض" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
سبق

رفع أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي 1440هـ.

وقال أمين الرياض: "إن نجاح موسم الحج جاء بفضل من الله - عز وجل-، ثم بمتابعة مباشرة وتوجيهات من لدن قيادتنا الحكيمة - أيدها الله - التي سخرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن في البقاع الطاهرة؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة".

وأشاد بالجهود المباركة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وأمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، وما قام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات، والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، التي أسهمت - بعون الله - في توفير سُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

ودعا المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهما ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
10:37 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:05 AM

"أمين الرياض" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أشاد بجهود "اللجان" المبذولة بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي 1440هـ.

وقال أمين الرياض: "إن نجاح موسم الحج جاء بفضل من الله - عز وجل-، ثم بمتابعة مباشرة وتوجيهات من لدن قيادتنا الحكيمة - أيدها الله - التي سخرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن في البقاع الطاهرة؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة".

وأشاد بالجهود المباركة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وأمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، وما قام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات، والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، التي أسهمت - بعون الله - في توفير سُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

ودعا المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهما ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

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