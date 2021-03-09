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"زراعة أضم" و"تنمية الجائزة" تنفذان حملة "لنجعلها خضراء"

تستهدف إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمحافظة

قام مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالجائزة، ورئيسها حامد المالكي مع فريق الجائزة التطوعي، وبحضور رئيس المركز إبراهيم المالكي بحملة التشجير "لنجعلها خضراء".

وتستهدف الحملة إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، وتدخل في نطاق مبادرات الوزارة وستمتد هذه الحملة إلى عدة أماكن في المحافظة.

وتفصيلاً .. صرّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم المهندس سلمان المتعاني بأنه تم غرس أكثر من 100شتلة من السدر والسمر والسيال في وادي غمة بمركز الجائزة، التابع لمحافظة أضم كمرحلة أولى من مراحل التشجير.

وأوضح "المتعاني" أن حملة التشجير التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية، تأتي بمشاركة عددٍ من الجهات التطوعية.

وأكد أن هذه المبادرة تستهدف توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وخفض معدلات التلوث البيئي؛ بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة من أشجار متنوعة.

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"زراعة أضم" و"تنمية الجائزة" تنفذان حملة "لنجعلها خضراء"
سبق

قام مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالجائزة، ورئيسها حامد المالكي مع فريق الجائزة التطوعي، وبحضور رئيس المركز إبراهيم المالكي بحملة التشجير "لنجعلها خضراء".

وتستهدف الحملة إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، وتدخل في نطاق مبادرات الوزارة وستمتد هذه الحملة إلى عدة أماكن في المحافظة.

وتفصيلاً .. صرّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم المهندس سلمان المتعاني بأنه تم غرس أكثر من 100شتلة من السدر والسمر والسيال في وادي غمة بمركز الجائزة، التابع لمحافظة أضم كمرحلة أولى من مراحل التشجير.

وأوضح "المتعاني" أن حملة التشجير التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية، تأتي بمشاركة عددٍ من الجهات التطوعية.

وأكد أن هذه المبادرة تستهدف توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وخفض معدلات التلوث البيئي؛ بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة من أشجار متنوعة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
09:48 PM

"زراعة أضم" و"تنمية الجائزة" تنفذان حملة "لنجعلها خضراء"

تستهدف إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
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قام مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالجائزة، ورئيسها حامد المالكي مع فريق الجائزة التطوعي، وبحضور رئيس المركز إبراهيم المالكي بحملة التشجير "لنجعلها خضراء".

وتستهدف الحملة إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، وتدخل في نطاق مبادرات الوزارة وستمتد هذه الحملة إلى عدة أماكن في المحافظة.

وتفصيلاً .. صرّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم المهندس سلمان المتعاني بأنه تم غرس أكثر من 100شتلة من السدر والسمر والسيال في وادي غمة بمركز الجائزة، التابع لمحافظة أضم كمرحلة أولى من مراحل التشجير.

وأوضح "المتعاني" أن حملة التشجير التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية، تأتي بمشاركة عددٍ من الجهات التطوعية.

وأكد أن هذه المبادرة تستهدف توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وخفض معدلات التلوث البيئي؛ بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة من أشجار متنوعة.

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