مستشفى القطيف المركزي يلغي استخدام التصاريح الورقية لموظفيه

بعد قرار منع التجول من الساعة 3 في الشرقية

بعد قرار وزارة الداخلية الجديد القاضي بتقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 10/8/1441هـ الموافق 3أبريل 2020م وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية، أصدرت إدارة مستشفى القطيف المركزي، قرارًا بعدم استخدام التصاريح الورقية، وذلك بعد وضع آلية جديدة من قبل وزارة الداخلية لمنح تصاريح التجول خلال فترة منع التجول.

وجاء في القرار الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، بتقديم موعد مغادرة الموظفين في المستشفى ليكون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويستثنى من ذلك العاملون بنظام الورديات والذي تتطلب مصلحة العمل استمرارهم مع اتخاذ ما يلزم جراء عدم تعطل الخدمة.