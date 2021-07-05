النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

3 صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل، اليوم الاثنين، على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، لكنها لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأفاد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل الأمريكي واين ماروتو، على "تويتر"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 2:45 عصرا، وأنه يجري تقييم حجم الأضرار، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها بالعراق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
3 صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق
سبق

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل، اليوم الاثنين، على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، لكنها لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأفاد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل الأمريكي واين ماروتو، على "تويتر"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 2:45 عصرا، وأنه يجري تقييم حجم الأضرار، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها بالعراق.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
05:12 PM

3 صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
516

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل، اليوم الاثنين، على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، لكنها لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأفاد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل الأمريكي واين ماروتو، على "تويتر"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 2:45 عصرا، وأنه يجري تقييم حجم الأضرار، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها بالعراق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,124
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,329
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة