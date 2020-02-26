جامعة جازان تنظّم برنامجًا لتبادل الكتب مع القراء

بمقرّ الكلية الجامعية بصامطة

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان، ممثلة في نادي القراءة، بمقر الكلية الجامعية بمحافظة صامطة، الأربعاء؛ برنامج "تبادل كتب مع قراء آخرين".



جاء ذلك بإشراف ومتابعة عميدة الكلية الدكتورة عائشة العريشي، وتنفيذ نادي القراءة بمقر الكلية، برئاسة رئيسة النادي.



وعمد نادي القراءة إلى تنفيذ البرنامج في أحد المقاهي خارج الكلية؛ للاستفادة الأكبر منه.



وشمل البرنامج، الذي شهد حضورًا كبيرًا من العنصر النسائي، والمهتمات بالقراءة من خارج الكلية، على التعريف بنادي القراءة بالكلية، وعرض مجموعة متنوعة من الكتب.



وجرى عمل مسابقة ثقافية بين الحاضرات حول الكتيبات الموجودة في البرنامج، إضافة إلى الاستماع من الحاضرات عن أهم مقتنياتهم من الكتب والأخرى المفضلة لديهم.



كما عمد البرنامج إلى تنشيط ذاكرة الحاضرات، بوضع عبارات مختلفة على الطاولات وإجراء البحث عنها في الكتب المعروضة خلال فترة محددة.



ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة التي ينفذها نادي القراءة بمقر الكلية الجامعية بمحافظة صامطة.



ومن جانبها وجهت عميدة الكلية، شكرها وتقديرها للقائمات على البرنامج، والحاضرات، مؤكدة أن مثل هذه البرامج تعود بالنفع على الطالبات للاستفادة من أكبر عدد من الكتب، واقتناء كتيبات أخرى وتبادل الخبرة مع آخرين.