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توقيع اتفاقية تدريبية بين "كليات التميز" و"نون"

تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في سوق العمل

وقّعت منصة التسوق الإلكتروني المحلية الأولى في الشرق الأوسط "نون"، اتفاقية تفاهم مع شركة كليات التميز في المملكة العربية السعودية، الشركة الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية لتشغل المهن المستهدفة حسب تصنيف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.

وتتيح هذه الاتفاقية تحديد إطار التعاون المشترك بين منصة نون للتسوق الإلكتروني وكليات التميز، بما يضمن خدمة المصالح والأهداف المشتركة بينها، ولتحقيق المصلحة العامة وما تضمنته خطة التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى توفير فرص لإنشاء برامج تدريبية أو معاهد أو كليات تقنية، أو رعاية متدربين في المعاهد والكليات القائمة بهدف التوظيف.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال المدير العام لمنصة "نون" خالد بالغنيم: "تمثل هذه الشراكة بالنسبة لشركة "نون"، جزءاً مهماً في عملية تمكين الشباب السعودي في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال تدريبهم على مهارات كثيرة لبناء سواعد هذا البلد، وإعدادهم بشكل كامل للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لدعم التطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في السوق المحلية والعالمية، ومن أجل مستقبل واعد للوطن وأبنائه من الخريجين في مختلف المجالات والأقسام التي تتضمنها شركة "نون" للتجارة الإلكترونية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري: نؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتوظيف أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات من خريجي الكليات التقنية العالمية.

وأضاف: هذه الشراكات هو ما نتطلع إليه الشركة، وقد أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات مختلفة في المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة في رؤية المملكة 2030.

وانطلاقاً من اهتمامها الكبير بالعملاء ومكانتها كمنصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم العربي؛ تقدم "نون" تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات بفضل علاقاتها الجيدة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي. كما توفر خياراً بديلاً للبيع بالتجزئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها المخصصة للهواتف المحمولة العاملة بنظامَي "آي أو إس" و"أندرويد".

يذكر أن شركة كليات التميّز، وهي شركة حكومية" تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأسست لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دوليّاً وبالاعتماد على كوادرها العالمية؛ وذلك من خلال الكليات التقنية العالمية.

وتقدم الكليات التقنية العالمية شهادات ودبلومات في مجالات تطبيقية متخصصة لخريجي الثانوية العامة من السعوديين وأبناء وبنات السعوديات؛ مما يسهم بجدارة في تأمين القوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات ومتطلبات كافة القطاعات في جميع أنحاء المملكة؛ مما يتلاءم مع تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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توقيع اتفاقية تدريبية بين "كليات التميز" و"نون"
سبق

وقّعت منصة التسوق الإلكتروني المحلية الأولى في الشرق الأوسط "نون"، اتفاقية تفاهم مع شركة كليات التميز في المملكة العربية السعودية، الشركة الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية لتشغل المهن المستهدفة حسب تصنيف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.

وتتيح هذه الاتفاقية تحديد إطار التعاون المشترك بين منصة نون للتسوق الإلكتروني وكليات التميز، بما يضمن خدمة المصالح والأهداف المشتركة بينها، ولتحقيق المصلحة العامة وما تضمنته خطة التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى توفير فرص لإنشاء برامج تدريبية أو معاهد أو كليات تقنية، أو رعاية متدربين في المعاهد والكليات القائمة بهدف التوظيف.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال المدير العام لمنصة "نون" خالد بالغنيم: "تمثل هذه الشراكة بالنسبة لشركة "نون"، جزءاً مهماً في عملية تمكين الشباب السعودي في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال تدريبهم على مهارات كثيرة لبناء سواعد هذا البلد، وإعدادهم بشكل كامل للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لدعم التطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في السوق المحلية والعالمية، ومن أجل مستقبل واعد للوطن وأبنائه من الخريجين في مختلف المجالات والأقسام التي تتضمنها شركة "نون" للتجارة الإلكترونية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري: نؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتوظيف أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات من خريجي الكليات التقنية العالمية.

وأضاف: هذه الشراكات هو ما نتطلع إليه الشركة، وقد أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات مختلفة في المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة في رؤية المملكة 2030.

وانطلاقاً من اهتمامها الكبير بالعملاء ومكانتها كمنصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم العربي؛ تقدم "نون" تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات بفضل علاقاتها الجيدة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي. كما توفر خياراً بديلاً للبيع بالتجزئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها المخصصة للهواتف المحمولة العاملة بنظامَي "آي أو إس" و"أندرويد".

يذكر أن شركة كليات التميّز، وهي شركة حكومية" تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأسست لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دوليّاً وبالاعتماد على كوادرها العالمية؛ وذلك من خلال الكليات التقنية العالمية.

وتقدم الكليات التقنية العالمية شهادات ودبلومات في مجالات تطبيقية متخصصة لخريجي الثانوية العامة من السعوديين وأبناء وبنات السعوديات؛ مما يسهم بجدارة في تأمين القوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات ومتطلبات كافة القطاعات في جميع أنحاء المملكة؛ مما يتلاءم مع تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
06:07 PM

توقيع اتفاقية تدريبية بين "كليات التميز" و"نون"

تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في سوق العمل

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ظافر الشهري - الرياض
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وقّعت منصة التسوق الإلكتروني المحلية الأولى في الشرق الأوسط "نون"، اتفاقية تفاهم مع شركة كليات التميز في المملكة العربية السعودية، الشركة الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية لتشغل المهن المستهدفة حسب تصنيف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.

وتتيح هذه الاتفاقية تحديد إطار التعاون المشترك بين منصة نون للتسوق الإلكتروني وكليات التميز، بما يضمن خدمة المصالح والأهداف المشتركة بينها، ولتحقيق المصلحة العامة وما تضمنته خطة التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى توفير فرص لإنشاء برامج تدريبية أو معاهد أو كليات تقنية، أو رعاية متدربين في المعاهد والكليات القائمة بهدف التوظيف.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال المدير العام لمنصة "نون" خالد بالغنيم: "تمثل هذه الشراكة بالنسبة لشركة "نون"، جزءاً مهماً في عملية تمكين الشباب السعودي في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال تدريبهم على مهارات كثيرة لبناء سواعد هذا البلد، وإعدادهم بشكل كامل للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لدعم التطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في السوق المحلية والعالمية، ومن أجل مستقبل واعد للوطن وأبنائه من الخريجين في مختلف المجالات والأقسام التي تتضمنها شركة "نون" للتجارة الإلكترونية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري: نؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتوظيف أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات من خريجي الكليات التقنية العالمية.

وأضاف: هذه الشراكات هو ما نتطلع إليه الشركة، وقد أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات مختلفة في المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة في رؤية المملكة 2030.

وانطلاقاً من اهتمامها الكبير بالعملاء ومكانتها كمنصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم العربي؛ تقدم "نون" تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات بفضل علاقاتها الجيدة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي. كما توفر خياراً بديلاً للبيع بالتجزئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها المخصصة للهواتف المحمولة العاملة بنظامَي "آي أو إس" و"أندرويد".

يذكر أن شركة كليات التميّز، وهي شركة حكومية" تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأسست لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دوليّاً وبالاعتماد على كوادرها العالمية؛ وذلك من خلال الكليات التقنية العالمية.

وتقدم الكليات التقنية العالمية شهادات ودبلومات في مجالات تطبيقية متخصصة لخريجي الثانوية العامة من السعوديين وأبناء وبنات السعوديات؛ مما يسهم بجدارة في تأمين القوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات ومتطلبات كافة القطاعات في جميع أنحاء المملكة؛ مما يتلاءم مع تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

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