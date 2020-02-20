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"موجة برد ثامنة" تتوغل.. "الحصيني": الحرارة تهوي 8 درجات بمعظم المناطق

قال: تستمر مدة يومين عدا الشمالية أيامًا و"الماطرة" تنتهي بعد أن تؤثر على الشرقية

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة، متوقعًا انخفاضًا في الحرارة يتراوح بين خمس إلى ثمان درجات عما سجّلته الحرارة أمس الأربعاء على معظم مناطق المملكة، مدة يومين، عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انتهاء الحالة الممطرة اليوم الخميس، بعد أن تؤثر على الشرقية بإذن الله.. تستمر موجة البرد مدة يومين على معظم المناطق وأيامًا على الشمالية".

وتابع: "متوقع أجواء باردة ليلًا على الوسطى والمرتفعات، وباردة جدًّا على الشمالية، ومعتدلة نهارًا وباردة نسبيًّا على الشرقية والمدينة، ولطيفة على باقي المناطق".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موجة برد ثامنة" تتوغل.. "الحصيني": الحرارة تهوي 8 درجات بمعظم المناطق
سبق

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة، متوقعًا انخفاضًا في الحرارة يتراوح بين خمس إلى ثمان درجات عما سجّلته الحرارة أمس الأربعاء على معظم مناطق المملكة، مدة يومين، عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انتهاء الحالة الممطرة اليوم الخميس، بعد أن تؤثر على الشرقية بإذن الله.. تستمر موجة البرد مدة يومين على معظم المناطق وأيامًا على الشمالية".

وتابع: "متوقع أجواء باردة ليلًا على الوسطى والمرتفعات، وباردة جدًّا على الشمالية، ومعتدلة نهارًا وباردة نسبيًّا على الشرقية والمدينة، ولطيفة على باقي المناطق".

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:50 AM

"موجة برد ثامنة" تتوغل.. "الحصيني": الحرارة تهوي 8 درجات بمعظم المناطق

قال: تستمر مدة يومين عدا الشمالية أيامًا و"الماطرة" تنتهي بعد أن تؤثر على الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة، متوقعًا انخفاضًا في الحرارة يتراوح بين خمس إلى ثمان درجات عما سجّلته الحرارة أمس الأربعاء على معظم مناطق المملكة، مدة يومين، عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انتهاء الحالة الممطرة اليوم الخميس، بعد أن تؤثر على الشرقية بإذن الله.. تستمر موجة البرد مدة يومين على معظم المناطق وأيامًا على الشمالية".

وتابع: "متوقع أجواء باردة ليلًا على الوسطى والمرتفعات، وباردة جدًّا على الشمالية، ومعتدلة نهارًا وباردة نسبيًّا على الشرقية والمدينة، ولطيفة على باقي المناطق".

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