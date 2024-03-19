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لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الخميس اجتماعها التاسع والعشرين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

مشيراً إلى أن أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .

وأضاف المتحدث الرسمي للصحة أنه شفيت منها (8) حالات بحمد الله،

وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

وتشمل الحالات (115 ذكور و 123 إناث) وجميعهم بالغين (متوسط أعمارهم 45 عامًا) بإستثناء 6 أطفال. ومن بين الحالات151 سعوديين، و87 غير سعوديين.

كما بلغ إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي: حوالي (9500) حالة تراكمياً، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت (14) ألف فحص

كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز إتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألفًا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا.

ودعا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.

وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية
سبق

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الخميس اجتماعها التاسع والعشرين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

مشيراً إلى أن أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .

وأضاف المتحدث الرسمي للصحة أنه شفيت منها (8) حالات بحمد الله،

وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

وتشمل الحالات (115 ذكور و 123 إناث) وجميعهم بالغين (متوسط أعمارهم 45 عامًا) بإستثناء 6 أطفال. ومن بين الحالات151 سعوديين، و87 غير سعوديين.

كما بلغ إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي: حوالي (9500) حالة تراكمياً، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت (14) ألف فحص

كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز إتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألفًا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا.

ودعا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.

وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:03 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:25 PM

لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الخميس اجتماعها التاسع والعشرين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

مشيراً إلى أن أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .

وأضاف المتحدث الرسمي للصحة أنه شفيت منها (8) حالات بحمد الله،

وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

وتشمل الحالات (115 ذكور و 123 إناث) وجميعهم بالغين (متوسط أعمارهم 45 عامًا) بإستثناء 6 أطفال. ومن بين الحالات151 سعوديين، و87 غير سعوديين.

كما بلغ إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي: حوالي (9500) حالة تراكمياً، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت (14) ألف فحص

كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز إتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألفًا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا.

ودعا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.

وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

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