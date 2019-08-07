"عربتك بين يديك".. مبادرة بالحرم لراحة الحجيج

10 آلاف عربة مجانية و775 كهربائية و15 نقطة

أطلقت الإدارة العامة للشؤون الخدمية -ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام- مبادرة بعنوان "عربتك بين يديك"؛ تهدف إلى تعريف ضيوف الرحمن بالخدمات المقدمة من الإدارة لمواقع توزيع العربات ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السابع، التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن.

وتوجد ثلاث نقاط أساسية في مداخل ساحات المسجد الحرام لتوزيع العربات المجانية والبالغة قرابة 10.000 عربة، كما أن هناك عربات مصرّحة موجودة في أكثر من 15 نقطة لتغطية كل المواقع داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، وعربات كهربائية بعدد 775 عربة فردية وثنائية موجودة في ميزان المسعى الدور الأول.

يُذكر أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.