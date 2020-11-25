أسواق "عبدالله العثيم" تفتتح فرعين في يوم واحد في حائل

ليبلغ عدد فروع الشركة 267 فرعًا بكافة مناطق المملكة

دشنت شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة من خلال افتتاح فرعين جديدين بمدينة حائل في يوم واحد، ليبلغ عدد فروع الشركة 267 فرعًا مُوَزعة على كافة مناطق المملكة، وقد تم تدشين هذين الفرعين في حيي البادية والخزامي، وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل وخارج المملكة، وتطوير فروعها الحالية، وزيادة قاعدة فروعها لتغطي كافة مناطق المملكة؛ لافتة إلى أن افتتاح الفرعين الجديدين في حائل نظرًا لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، والتي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبيةً للطلب المتزايد من العملاء، ولتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية بأقل الأسعار وأكثرها توفيرًا، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا، وهو ما يعكس استراتيجيتها التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأكدت الشركة أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة، يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضافت الشركة أن الفرعين الجديدين يحظيان بمواقع مميزة؛ حيث يقع الفرع 266 على طريق الملك فيصل في حي البادية بـحائل، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1393 مترًا مربعًا، ويقع الفرع 267 على شارع بيروت في حي الخزامي بحائل، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1815 مترًا مربعًا، مؤكدةً أن الفرعين مجهزين بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح تَضمن عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء؛ من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.