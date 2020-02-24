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الاتحاد الأوروبي يُخصّص 230 مليون يورو لمواجهة تفشي "كورونا"

للبحث العملي والتعاون مع الهيئات الصيدلية والطبية وتطوير لقاحات

أعلنت المفوضة الأوروبية في بروكسل، اليوم، عن مبلغ 230 مليون يورو ضمن الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تَسَبّب في وفاة عدد من الأشخاص في دول أوروبية وخصوصًا في إيطاليا.

وتحدّث مفوض إدارة الأزمات يانيش لينارشيش، عن أن مئة مليون من هذا المبلغ، ستخصص للبحث العملي والتعاون مع الهيئات الصيدلية والطبية، وتطوير لقاحات ضد الفيروس، و15 مليونًا للدول الشريكة، وثلاثة ملايين للدول الأوروبية الأعضاء لمساعدتها على نقل وترحيل رعاياها، و14 مليون يورو مساهمةً مباشرةً لجهود منظمة الصحة العالمية.

ودعا "لينارشيش" إلى تنسيق الردود الأوروبية والدولية على تفشي الوباء، وعدم الركون لغلق الحدود عبر قرار مدروس ومشترك.

وشددت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيركياديس، من جهتها خلال مؤتمر صحفي، على أن الوضع يتغير بشكل سريع ويجب الاستعداد التام بشكل جدي لمواجهة أي طارئ.

وأشارت إلى جهود إيطاليا لاحتواء الفيروس بفاعلية وشفافية؛ معلنةً أن وفدًا مشتركًا من هيئة الصحة الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية سيتوجه إلى إيطاليا الثلاثاء المقبل.

المفوضة الأوروبية بروكسل فيروس كورونا الجديد

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الاتحاد الأوروبي يُخصّص 230 مليون يورو لمواجهة تفشي "كورونا"
سبق

أعلنت المفوضة الأوروبية في بروكسل، اليوم، عن مبلغ 230 مليون يورو ضمن الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تَسَبّب في وفاة عدد من الأشخاص في دول أوروبية وخصوصًا في إيطاليا.

وتحدّث مفوض إدارة الأزمات يانيش لينارشيش، عن أن مئة مليون من هذا المبلغ، ستخصص للبحث العملي والتعاون مع الهيئات الصيدلية والطبية، وتطوير لقاحات ضد الفيروس، و15 مليونًا للدول الشريكة، وثلاثة ملايين للدول الأوروبية الأعضاء لمساعدتها على نقل وترحيل رعاياها، و14 مليون يورو مساهمةً مباشرةً لجهود منظمة الصحة العالمية.

ودعا "لينارشيش" إلى تنسيق الردود الأوروبية والدولية على تفشي الوباء، وعدم الركون لغلق الحدود عبر قرار مدروس ومشترك.

وشددت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيركياديس، من جهتها خلال مؤتمر صحفي، على أن الوضع يتغير بشكل سريع ويجب الاستعداد التام بشكل جدي لمواجهة أي طارئ.

وأشارت إلى جهود إيطاليا لاحتواء الفيروس بفاعلية وشفافية؛ معلنةً أن وفدًا مشتركًا من هيئة الصحة الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية سيتوجه إلى إيطاليا الثلاثاء المقبل.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:46 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:24 PM

الاتحاد الأوروبي يُخصّص 230 مليون يورو لمواجهة تفشي "كورونا"

للبحث العملي والتعاون مع الهيئات الصيدلية والطبية وتطوير لقاحات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المفوضة الأوروبية في بروكسل، اليوم، عن مبلغ 230 مليون يورو ضمن الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تَسَبّب في وفاة عدد من الأشخاص في دول أوروبية وخصوصًا في إيطاليا.

وتحدّث مفوض إدارة الأزمات يانيش لينارشيش، عن أن مئة مليون من هذا المبلغ، ستخصص للبحث العملي والتعاون مع الهيئات الصيدلية والطبية، وتطوير لقاحات ضد الفيروس، و15 مليونًا للدول الشريكة، وثلاثة ملايين للدول الأوروبية الأعضاء لمساعدتها على نقل وترحيل رعاياها، و14 مليون يورو مساهمةً مباشرةً لجهود منظمة الصحة العالمية.

ودعا "لينارشيش" إلى تنسيق الردود الأوروبية والدولية على تفشي الوباء، وعدم الركون لغلق الحدود عبر قرار مدروس ومشترك.

وشددت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيركياديس، من جهتها خلال مؤتمر صحفي، على أن الوضع يتغير بشكل سريع ويجب الاستعداد التام بشكل جدي لمواجهة أي طارئ.

وأشارت إلى جهود إيطاليا لاحتواء الفيروس بفاعلية وشفافية؛ معلنةً أن وفدًا مشتركًا من هيئة الصحة الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية سيتوجه إلى إيطاليا الثلاثاء المقبل.

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