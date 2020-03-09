هولندا.. ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا المستجد" إلى 321 حالة

السلطات لم تسجّل أي وفيات جديدة بسبب الفيروس

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 321.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بسبب الفيروس بعد وفاة أول ثلاثة مرضى في هولندا في الأيام الأخيرة.