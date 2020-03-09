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هولندا.. ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا المستجد" إلى 321 حالة

السلطات لم تسجّل أي وفيات جديدة بسبب الفيروس

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 321.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بسبب الفيروس بعد وفاة أول ثلاثة مرضى في هولندا في الأيام الأخيرة.

هولندا فيروس كورونا الجديد

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هولندا.. ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا المستجد" إلى 321 حالة
سبق

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 321.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بسبب الفيروس بعد وفاة أول ثلاثة مرضى في هولندا في الأيام الأخيرة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:26 PM

هولندا.. ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا المستجد" إلى 321 حالة

السلطات لم تسجّل أي وفيات جديدة بسبب الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 321.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بسبب الفيروس بعد وفاة أول ثلاثة مرضى في هولندا في الأيام الأخيرة.

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