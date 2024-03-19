وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانياً على عدد من المحال والتي لا زالت تبيع أسطوانات الغاز التي تلوثت وظهرت بشكل مقزز دون أن يتم تنظيفها من المخلفات الموجودة عليها.

يترقب عدد من سكان مخططات الشرائع التزام محال بيع الغاز بضرورة تطبيق مبادرة أمانة العاصمة المقدسة بتنظيف أسطوانات الغاز قبل عرضها للبيع نظراً لحجم التلوث الذي يظهر عليها.

أهالي "شرائع مكة" ينتظرون تطبيق مبادرة الأمانة لتنظيف أسطوانات الغاز قبل بيعها أحمد العبدالله سبق 2020-03-19 يترقب عدد من سكان مخططات الشرائع التزام محال بيع الغاز بضرورة تطبيق مبادرة أمانة العاصمة المقدسة بتنظيف أسطوانات الغاز قبل عرضها للبيع نظراً لحجم التلوث الذي يظهر عليها. وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانياً على عدد من المحال والتي لا زالت تبيع أسطوانات الغاز التي تلوثت وظهرت بشكل مقزز دون أن يتم تنظيفها من المخلفات الموجودة عليها.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 08:52 PM

اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 10:28 PM

أهالي "شرائع مكة" ينتظرون تطبيق مبادرة الأمانة لتنظيف أسطوانات الغاز قبل بيعها "سبق" رصدت عدداً من المحال لا زالت تبيع الأسطوانات دون تنظيف





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يترقب عدد من سكان مخططات الشرائع التزام محال بيع الغاز بضرورة تطبيق مبادرة أمانة العاصمة المقدسة بتنظيف أسطوانات الغاز قبل عرضها للبيع نظراً لحجم التلوث الذي يظهر عليها.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانياً على عدد من المحال والتي لا زالت تبيع أسطوانات الغاز التي تلوثت وظهرت بشكل مقزز دون أن يتم تنظيفها من المخلفات الموجودة عليها.