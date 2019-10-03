"المركز العربي لتمكين الشباب" يعقد اجتماعه الأول بالأردن.. الأسبوع المقبل

يعقد الخميس المقبل الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز العربي لتمكين الشباب برئاسة الأميرة سمية بنت الحسن وحضور أعضاء المجلس من مختلف الدول العربية في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية. ولفت مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري بأن الأعضاء هم الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ عيسى الثقافي بمملكة البحرين، ومعمر بن مطهر الأرياني وزير الإعلام اليمني، والوزير عصام القدومي أمين عام مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية الإدارية السابق بمصر، والدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام السابق بالأردن، وأحمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني، والدكتور عبدالرحمن العور رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات العربية المتحدة، وعبدالرحمن المطيري رئيس الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والدكتور مشهور بن عبدالله الرفاعي رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن، والدكتور عيسى بن حسن الأنصاري مدير جامعة الأمير محمد بن فهد . وأضاف الأنصاري أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع موضوعات إستراتيجية ذات علاقة لبدء العمل وإطلاق مبادرات المركز حيث سيتم إقرار النظام الأساسي للمركز واختيار نائب لرئيس مجلس الأمناء وأميناً للمجلس. كما سيناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمركز للخمسة سنوات القادمة وخطة عمل العام 2020م، إضافة إلى ذلك سيناقش المجلس موضوع جائزة المركز العربي لتمكين الشباب والتي سينظمها المركز بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والتي تهدف إلى نشر ثقافة التميّز في أوساط الشباب وتشجيع المؤسسات الشبابية العربية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها. وتابع، تهدف الجائزة إلى رصد المبادرات والمشاريع المتميزة ورعايتها وتشجيعها بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الشبابية على مستوى الوطن العربي والتي من خلالها يتم اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الشباب العربي في مختلف المجالات والأخذ بهذه المشاريع نحو التطبيق. وترتكز الجائزة على ثلاثة مرتكزات هي التوعية والتعليم ونقل المعرفة وأخيراً بناء القدرات. ولفت الأنصاري إلى أن المركز العربي لتمكين الشباب هو إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد، إذ أقرها رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز بالشراكة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن ولقد تم ترشيح الأميرة سمية بنت الحسن رئيساً لمجلس الأمناء . وأمد أن رؤية ورسالة المركز تتمحور في التميز في التعليم وتنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة لتمكين الشباب والعمل على تمليكهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم والإسهام في تطوير مجتمعاتهم . كما سيقدم المركز برامج متنوعة في مجالات التدريب والأبحاث وتبادل دعم الأفكار. والمركز هو أحد مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد المجتمعية والتي تنطوي تحت مسؤولية الجامعة تجاه خدمة المجتمع العربي. وأضاف الأنصاري أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجه الجامعة نحو القيام بمسؤولياتها الاجتماعية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العربي والعالمي على حد سواء.

"المركز العربي لتمكين الشباب" يعقد اجتماعه الأول بالأردن.. الأسبوع المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-03 يعقد الخميس المقبل الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز العربي لتمكين الشباب برئاسة الأميرة سمية بنت الحسن وحضور أعضاء المجلس من مختلف الدول العربية في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية.



ولفت مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري بأن الأعضاء هم الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ عيسى الثقافي بمملكة البحرين، ومعمر بن مطهر الأرياني وزير الإعلام اليمني، والوزير عصام القدومي أمين عام مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية الإدارية السابق بمصر، والدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام السابق بالأردن، وأحمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني، والدكتور عبدالرحمن العور رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات العربية المتحدة، وعبدالرحمن المطيري رئيس الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والدكتور مشهور بن عبدالله الرفاعي رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن، والدكتور عيسى بن حسن الأنصاري مدير جامعة الأمير محمد بن فهد .



وأضاف الأنصاري أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع موضوعات إستراتيجية ذات علاقة لبدء العمل وإطلاق مبادرات المركز حيث سيتم إقرار النظام الأساسي للمركز واختيار نائب لرئيس مجلس الأمناء وأميناً للمجلس. كما سيناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمركز للخمسة سنوات القادمة وخطة عمل العام 2020م، إضافة إلى ذلك سيناقش المجلس موضوع جائزة المركز العربي لتمكين الشباب والتي سينظمها المركز بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والتي تهدف إلى نشر ثقافة التميّز في أوساط الشباب وتشجيع المؤسسات الشبابية العربية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها.



وتابع، تهدف الجائزة إلى رصد المبادرات والمشاريع المتميزة ورعايتها وتشجيعها بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الشبابية على مستوى الوطن العربي والتي من خلالها يتم اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الشباب العربي في مختلف المجالات والأخذ بهذه المشاريع نحو التطبيق. وترتكز الجائزة على ثلاثة مرتكزات هي التوعية والتعليم ونقل المعرفة وأخيراً بناء القدرات.



ولفت الأنصاري إلى أن المركز العربي لتمكين الشباب هو إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد، إذ أقرها رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز بالشراكة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن ولقد تم ترشيح الأميرة سمية بنت الحسن رئيساً لمجلس الأمناء .



وأمد أن رؤية ورسالة المركز تتمحور في التميز في التعليم وتنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة لتمكين الشباب والعمل على تمليكهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم والإسهام في تطوير مجتمعاتهم . كما سيقدم المركز برامج متنوعة في مجالات التدريب والأبحاث وتبادل دعم الأفكار.



والمركز هو أحد مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد المجتمعية والتي تنطوي تحت مسؤولية الجامعة تجاه خدمة المجتمع العربي.



وأضاف الأنصاري أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجه الجامعة نحو القيام بمسؤولياتها الاجتماعية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العربي والعالمي على حد سواء.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 02:26 PM

"المركز العربي لتمكين الشباب" يعقد اجتماعه الأول بالأردن.. الأسبوع المقبل لمناقشة إقرار النظام الأساسي للمركز وخطته الإستراتيجية للخمس سنوات المقبلة





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يعقد الخميس المقبل الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز العربي لتمكين الشباب برئاسة الأميرة سمية بنت الحسن وحضور أعضاء المجلس من مختلف الدول العربية في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية.



ولفت مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري بأن الأعضاء هم الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ عيسى الثقافي بمملكة البحرين، ومعمر بن مطهر الأرياني وزير الإعلام اليمني، والوزير عصام القدومي أمين عام مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية الإدارية السابق بمصر، والدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام السابق بالأردن، وأحمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني، والدكتور عبدالرحمن العور رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات العربية المتحدة، وعبدالرحمن المطيري رئيس الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والدكتور مشهور بن عبدالله الرفاعي رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن، والدكتور عيسى بن حسن الأنصاري مدير جامعة الأمير محمد بن فهد .



وأضاف الأنصاري أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع موضوعات إستراتيجية ذات علاقة لبدء العمل وإطلاق مبادرات المركز حيث سيتم إقرار النظام الأساسي للمركز واختيار نائب لرئيس مجلس الأمناء وأميناً للمجلس. كما سيناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمركز للخمسة سنوات القادمة وخطة عمل العام 2020م، إضافة إلى ذلك سيناقش المجلس موضوع جائزة المركز العربي لتمكين الشباب والتي سينظمها المركز بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والتي تهدف إلى نشر ثقافة التميّز في أوساط الشباب وتشجيع المؤسسات الشبابية العربية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها.



وتابع، تهدف الجائزة إلى رصد المبادرات والمشاريع المتميزة ورعايتها وتشجيعها بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الشبابية على مستوى الوطن العربي والتي من خلالها يتم اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الشباب العربي في مختلف المجالات والأخذ بهذه المشاريع نحو التطبيق. وترتكز الجائزة على ثلاثة مرتكزات هي التوعية والتعليم ونقل المعرفة وأخيراً بناء القدرات.



ولفت الأنصاري إلى أن المركز العربي لتمكين الشباب هو إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد، إذ أقرها رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز بالشراكة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن ولقد تم ترشيح الأميرة سمية بنت الحسن رئيساً لمجلس الأمناء .



وأمد أن رؤية ورسالة المركز تتمحور في التميز في التعليم وتنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة لتمكين الشباب والعمل على تمليكهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم والإسهام في تطوير مجتمعاتهم . كما سيقدم المركز برامج متنوعة في مجالات التدريب والأبحاث وتبادل دعم الأفكار.



والمركز هو أحد مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد المجتمعية والتي تنطوي تحت مسؤولية الجامعة تجاه خدمة المجتمع العربي.



وأضاف الأنصاري أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجه الجامعة نحو القيام بمسؤولياتها الاجتماعية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العربي والعالمي على حد سواء.