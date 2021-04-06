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"كفاءة الطاقة" تُنفذ 2900 جولة على منافذ بيع الإطارات

إصدار مخالفات بحق 26 منشأة في عدد من المناطق

نفّذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة، 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات.

وشملت الجولات كلاً من: الرياض والشرقية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف وحائل ونجران وعسير وجازان والباحة والقصيم والحدود الشمالية.

وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتجاً ومخالفة 26 منشأة، وتنوّعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة "أبيض وأسود"، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار.

وشارك في الجولة الرقابة كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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"كفاءة الطاقة" تُنفذ 2900 جولة على منافذ بيع الإطارات
سبق

نفّذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة، 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات.

وشملت الجولات كلاً من: الرياض والشرقية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف وحائل ونجران وعسير وجازان والباحة والقصيم والحدود الشمالية.

وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتجاً ومخالفة 26 منشأة، وتنوّعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة "أبيض وأسود"، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار.

وشارك في الجولة الرقابة كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
01:56 PM

"كفاءة الطاقة" تُنفذ 2900 جولة على منافذ بيع الإطارات

إصدار مخالفات بحق 26 منشأة في عدد من المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة، 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات.

وشملت الجولات كلاً من: الرياض والشرقية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف وحائل ونجران وعسير وجازان والباحة والقصيم والحدود الشمالية.

وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتجاً ومخالفة 26 منشأة، وتنوّعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة "أبيض وأسود"، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار.

وشارك في الجولة الرقابة كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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