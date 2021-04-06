وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتجاً ومخالفة 26 منشأة، وتنوّعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة "أبيض وأسود"، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار.
وشارك في الجولة الرقابة كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتجاً ومخالفة 26 منشأة، وتنوّعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة "أبيض وأسود"، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار.
وشارك في الجولة الرقابة كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
01:56 PM
"كفاءة الطاقة" تُنفذ 2900 جولة على منافذ بيع الإطارات
وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتجاً ومخالفة 26 منشأة، وتنوّعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة "أبيض وأسود"، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار.
وشارك في الجولة الرقابة كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.