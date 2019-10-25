"التعاون الإسلامي": نتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان وندعو إلى الحوار

دعت جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، وتدعو جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبًا للمصلحة العليا للشعب السوداني، ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار.