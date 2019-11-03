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عشق ريشته فتقاعد مبكرًا من أجل الفن.. "النقيدان": والدي معلمي الأول

خلال مشاركته في مبادرة مسك الفنون ضمن فعاليات موسم الرياض

"والدي معلمي الأول، من خلاله عشقت الريشة والألوان".. بهذه الكلمات، بدأ الفنان السعودي صالح النقيدان حديثه، خلال مشاركته في مبادرة مسك الفنون 2019م، التي نظمها معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض، من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية.


تحدث النقيدان عن شغفه وحبه للفن، ما جعله يتقاعد مبكراً من تخصصه الأصلي في "الحاسب الآلي"، وينطلق إلى تحقيق حلمه وطموحه في عالم الفن والرسم.


تمتد مسيرة الفنان النقيدان، إلى أكثر من 45 عامًا، أقام خلالها العديد من المعارض الفنية المحلية، إضافة إلى المشاركة في العديد من المعارض الدولية مثل فرنسا، النمسا، وبريطانيا، وغيرها من الدول.


وعن بداية شغفه بالرسم، تحدث النقيدان، عن والده وكيف كان يرسم بالألوان على الأبواب القديمة، ما جعله يعشق الألوان، وتكون البداية من عند معلمه الأول والده –بحسب وصفه-.


الفنان النقيدان مواليد عنيزة عام 1951م، وله ثلاثة مؤلفات هي عنيزة بعيون فنان، تراث القصيم بعيون فنان، والكويت بعيون سعودي، كما رزق ثلاثة من الأبناء، ورثوا الفن وعشقوا الألوان عنه، فجميعهم فنانون.
يذكر أن معهد مسك للفنون، كرّم الفنان صالح النقيدان، هذا العام ضمن 42 فنانًا سعوديًا وخليجيًا، كان لهم حضور بارز في المشهد الثقافي والفني.


وتتيح مبادرة "مسك الفنون" وعلى مدار 5 أيام بدأت من 29 أكتوبر 2019، للفنانين وفي أرض مفتوحة المشاركة في ورش عمل وعروض حية ومعارض فنية، في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى دفع العجلة الفنية في المملكة، وإيجاد أكبر قدر من التواصل بين الفنانين المشاركين من مختلف مناطق المملكة.


ويقيم معهد مسك للفنون هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالفنون وتوفير منصة تعنى بتمكين ودعم الفنانين، فيما تتيح للفنانين المجال لنشر إبداعاتهم والتعبير عن أنفسهم، وعرض أعمالهم للبيع في أجواء إبداعية ملهمة وبحضور متذوقي الفن وجميع فئات المجتمع.

مسك الفنون موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عشق ريشته فتقاعد مبكرًا من أجل الفن.. "النقيدان": والدي معلمي الأول
سبق

"والدي معلمي الأول، من خلاله عشقت الريشة والألوان".. بهذه الكلمات، بدأ الفنان السعودي صالح النقيدان حديثه، خلال مشاركته في مبادرة مسك الفنون 2019م، التي نظمها معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض، من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية.


تحدث النقيدان عن شغفه وحبه للفن، ما جعله يتقاعد مبكراً من تخصصه الأصلي في "الحاسب الآلي"، وينطلق إلى تحقيق حلمه وطموحه في عالم الفن والرسم.


تمتد مسيرة الفنان النقيدان، إلى أكثر من 45 عامًا، أقام خلالها العديد من المعارض الفنية المحلية، إضافة إلى المشاركة في العديد من المعارض الدولية مثل فرنسا، النمسا، وبريطانيا، وغيرها من الدول.


وعن بداية شغفه بالرسم، تحدث النقيدان، عن والده وكيف كان يرسم بالألوان على الأبواب القديمة، ما جعله يعشق الألوان، وتكون البداية من عند معلمه الأول والده –بحسب وصفه-.


الفنان النقيدان مواليد عنيزة عام 1951م، وله ثلاثة مؤلفات هي عنيزة بعيون فنان، تراث القصيم بعيون فنان، والكويت بعيون سعودي، كما رزق ثلاثة من الأبناء، ورثوا الفن وعشقوا الألوان عنه، فجميعهم فنانون.
يذكر أن معهد مسك للفنون، كرّم الفنان صالح النقيدان، هذا العام ضمن 42 فنانًا سعوديًا وخليجيًا، كان لهم حضور بارز في المشهد الثقافي والفني.


وتتيح مبادرة "مسك الفنون" وعلى مدار 5 أيام بدأت من 29 أكتوبر 2019، للفنانين وفي أرض مفتوحة المشاركة في ورش عمل وعروض حية ومعارض فنية، في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى دفع العجلة الفنية في المملكة، وإيجاد أكبر قدر من التواصل بين الفنانين المشاركين من مختلف مناطق المملكة.


ويقيم معهد مسك للفنون هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالفنون وتوفير منصة تعنى بتمكين ودعم الفنانين، فيما تتيح للفنانين المجال لنشر إبداعاتهم والتعبير عن أنفسهم، وعرض أعمالهم للبيع في أجواء إبداعية ملهمة وبحضور متذوقي الفن وجميع فئات المجتمع.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
04:04 PM

عشق ريشته فتقاعد مبكرًا من أجل الفن.. "النقيدان": والدي معلمي الأول

خلال مشاركته في مبادرة مسك الفنون ضمن فعاليات موسم الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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"والدي معلمي الأول، من خلاله عشقت الريشة والألوان".. بهذه الكلمات، بدأ الفنان السعودي صالح النقيدان حديثه، خلال مشاركته في مبادرة مسك الفنون 2019م، التي نظمها معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض، من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية.


تحدث النقيدان عن شغفه وحبه للفن، ما جعله يتقاعد مبكراً من تخصصه الأصلي في "الحاسب الآلي"، وينطلق إلى تحقيق حلمه وطموحه في عالم الفن والرسم.


تمتد مسيرة الفنان النقيدان، إلى أكثر من 45 عامًا، أقام خلالها العديد من المعارض الفنية المحلية، إضافة إلى المشاركة في العديد من المعارض الدولية مثل فرنسا، النمسا، وبريطانيا، وغيرها من الدول.


وعن بداية شغفه بالرسم، تحدث النقيدان، عن والده وكيف كان يرسم بالألوان على الأبواب القديمة، ما جعله يعشق الألوان، وتكون البداية من عند معلمه الأول والده –بحسب وصفه-.


الفنان النقيدان مواليد عنيزة عام 1951م، وله ثلاثة مؤلفات هي عنيزة بعيون فنان، تراث القصيم بعيون فنان، والكويت بعيون سعودي، كما رزق ثلاثة من الأبناء، ورثوا الفن وعشقوا الألوان عنه، فجميعهم فنانون.
يذكر أن معهد مسك للفنون، كرّم الفنان صالح النقيدان، هذا العام ضمن 42 فنانًا سعوديًا وخليجيًا، كان لهم حضور بارز في المشهد الثقافي والفني.


وتتيح مبادرة "مسك الفنون" وعلى مدار 5 أيام بدأت من 29 أكتوبر 2019، للفنانين وفي أرض مفتوحة المشاركة في ورش عمل وعروض حية ومعارض فنية، في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى دفع العجلة الفنية في المملكة، وإيجاد أكبر قدر من التواصل بين الفنانين المشاركين من مختلف مناطق المملكة.


ويقيم معهد مسك للفنون هذه المبادرة السنوية للاحتفاء بالفنون وتوفير منصة تعنى بتمكين ودعم الفنانين، فيما تتيح للفنانين المجال لنشر إبداعاتهم والتعبير عن أنفسهم، وعرض أعمالهم للبيع في أجواء إبداعية ملهمة وبحضور متذوقي الفن وجميع فئات المجتمع.

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