النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة "المؤسس" تدشن البرنامج الإرشادي المتنقل للطلاب

لدعمهم نفسياً واجتماعياً وأكاديمياً ومهنياً

دشن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، نيابةً عن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، اليوم، البرنامج الإرشادي المتنقل لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز، والذي يشرف عليه مركز الإرشاد الجامعي بالعمادة، بمعهد اللغة الإنجليزية.

واستمع الدكتور "القحطاني"، وبحضور عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله بن علي البارقي، والمشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه، إلى شرح مفصل عن مهام وأهداف البرنامج، والذي يسعى إلى التواصل المباشر مع الطلاب في أماكن وجودهم بالكليات والفصول الدراسية، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية المناسبة للطلاب، ويستهدف البرنامج جميع الطلاب في جميع الكليات.

وأثنى عميد شؤون الطلاب على جهود القائمين على البرنامج من خلال تعزيز التعاون بين مركز الإرشاد الجامعي والكليات داخل الجامعة فيما يخص الاستشارات المتعلقة بالطلاب، والتعرف على ما يعترض الطلاب من مشكلات وعمل البرامج الوقائية المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات داخل الجامعة وخارجها فيما يخص الدعم والمساعدة للطلاب بكل المجالات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية.

وبين "القحطاني" أن البرنامج يسهم في علاج بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والأكاديمية، وتخفيف الضغوط على الطلاب المتعلقة بالتفكير بالمستقبل الأكاديمي والمهني، وعلاج التعامل الغير جيد مع المحيط الدراسي وذلك من خلال تحديد الحلول الفعالة لمواجهة القلق والتدريب على التفكير الإيجابي، وعلاج الأثر السلبي للبيئة التي قد تحيط بالطلاب كالأسرة والأصدقاء والأقارب من خلال تقوية العلاقات الاجتماعية وتوضيح أهميتها على حياة الطالب في شتى مجالاتها.

جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة "المؤسس" تدشن البرنامج الإرشادي المتنقل للطلاب
سبق

دشن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، نيابةً عن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، اليوم، البرنامج الإرشادي المتنقل لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز، والذي يشرف عليه مركز الإرشاد الجامعي بالعمادة، بمعهد اللغة الإنجليزية.

واستمع الدكتور "القحطاني"، وبحضور عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله بن علي البارقي، والمشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه، إلى شرح مفصل عن مهام وأهداف البرنامج، والذي يسعى إلى التواصل المباشر مع الطلاب في أماكن وجودهم بالكليات والفصول الدراسية، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية المناسبة للطلاب، ويستهدف البرنامج جميع الطلاب في جميع الكليات.

وأثنى عميد شؤون الطلاب على جهود القائمين على البرنامج من خلال تعزيز التعاون بين مركز الإرشاد الجامعي والكليات داخل الجامعة فيما يخص الاستشارات المتعلقة بالطلاب، والتعرف على ما يعترض الطلاب من مشكلات وعمل البرامج الوقائية المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات داخل الجامعة وخارجها فيما يخص الدعم والمساعدة للطلاب بكل المجالات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية.

وبين "القحطاني" أن البرنامج يسهم في علاج بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والأكاديمية، وتخفيف الضغوط على الطلاب المتعلقة بالتفكير بالمستقبل الأكاديمي والمهني، وعلاج التعامل الغير جيد مع المحيط الدراسي وذلك من خلال تحديد الحلول الفعالة لمواجهة القلق والتدريب على التفكير الإيجابي، وعلاج الأثر السلبي للبيئة التي قد تحيط بالطلاب كالأسرة والأصدقاء والأقارب من خلال تقوية العلاقات الاجتماعية وتوضيح أهميتها على حياة الطالب في شتى مجالاتها.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
04:23 PM

جامعة "المؤسس" تدشن البرنامج الإرشادي المتنقل للطلاب

لدعمهم نفسياً واجتماعياً وأكاديمياً ومهنياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
25

دشن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، نيابةً عن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، اليوم، البرنامج الإرشادي المتنقل لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز، والذي يشرف عليه مركز الإرشاد الجامعي بالعمادة، بمعهد اللغة الإنجليزية.

واستمع الدكتور "القحطاني"، وبحضور عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله بن علي البارقي، والمشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه، إلى شرح مفصل عن مهام وأهداف البرنامج، والذي يسعى إلى التواصل المباشر مع الطلاب في أماكن وجودهم بالكليات والفصول الدراسية، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية المناسبة للطلاب، ويستهدف البرنامج جميع الطلاب في جميع الكليات.

وأثنى عميد شؤون الطلاب على جهود القائمين على البرنامج من خلال تعزيز التعاون بين مركز الإرشاد الجامعي والكليات داخل الجامعة فيما يخص الاستشارات المتعلقة بالطلاب، والتعرف على ما يعترض الطلاب من مشكلات وعمل البرامج الوقائية المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات داخل الجامعة وخارجها فيما يخص الدعم والمساعدة للطلاب بكل المجالات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية.

وبين "القحطاني" أن البرنامج يسهم في علاج بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والأكاديمية، وتخفيف الضغوط على الطلاب المتعلقة بالتفكير بالمستقبل الأكاديمي والمهني، وعلاج التعامل الغير جيد مع المحيط الدراسي وذلك من خلال تحديد الحلول الفعالة لمواجهة القلق والتدريب على التفكير الإيجابي، وعلاج الأثر السلبي للبيئة التي قد تحيط بالطلاب كالأسرة والأصدقاء والأقارب من خلال تقوية العلاقات الاجتماعية وتوضيح أهميتها على حياة الطالب في شتى مجالاتها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,879
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,316
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,516

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة