جامعة "المؤسس" تدشن البرنامج الإرشادي المتنقل للطلاب

لدعمهم نفسياً واجتماعياً وأكاديمياً ومهنياً

دشن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، نيابةً عن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، اليوم، البرنامج الإرشادي المتنقل لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز، والذي يشرف عليه مركز الإرشاد الجامعي بالعمادة، بمعهد اللغة الإنجليزية.

واستمع الدكتور "القحطاني"، وبحضور عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله بن علي البارقي، والمشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه، إلى شرح مفصل عن مهام وأهداف البرنامج، والذي يسعى إلى التواصل المباشر مع الطلاب في أماكن وجودهم بالكليات والفصول الدراسية، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية المناسبة للطلاب، ويستهدف البرنامج جميع الطلاب في جميع الكليات.

وأثنى عميد شؤون الطلاب على جهود القائمين على البرنامج من خلال تعزيز التعاون بين مركز الإرشاد الجامعي والكليات داخل الجامعة فيما يخص الاستشارات المتعلقة بالطلاب، والتعرف على ما يعترض الطلاب من مشكلات وعمل البرامج الوقائية المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات داخل الجامعة وخارجها فيما يخص الدعم والمساعدة للطلاب بكل المجالات النفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية.

وبين "القحطاني" أن البرنامج يسهم في علاج بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والأكاديمية، وتخفيف الضغوط على الطلاب المتعلقة بالتفكير بالمستقبل الأكاديمي والمهني، وعلاج التعامل الغير جيد مع المحيط الدراسي وذلك من خلال تحديد الحلول الفعالة لمواجهة القلق والتدريب على التفكير الإيجابي، وعلاج الأثر السلبي للبيئة التي قد تحيط بالطلاب كالأسرة والأصدقاء والأقارب من خلال تقوية العلاقات الاجتماعية وتوضيح أهميتها على حياة الطالب في شتى مجالاتها.