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الثبيتي يفتتح ملعب الاتحاد السعودي في مخيم الزعتري

ضمن الشراكة بين الاتحاد السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة

افتتح نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي، وبمشاركة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر وقائد المنتخب الوطني السابق ياسر القحطاني، ومدير فرع مركز الملك سلمان في الأردن سعود الحزيم ملعب وساحة ألعاب بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية والمُقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم لأطفال المخيم.

ويأتي افتتاح الملعب وساحة الألعاب ضمن الشراكة بين الاتحاد السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويمثل جانبًا من الحملة التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان بمخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين.

وشهد الملعب عقب مراسم افتتاحه مباراة ودية جمعت فريقًا قاده لاعب المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني أمام فريق من أبناء المخيم من اللاجئين السوريين، والتي جرت وسط أجواء احتفالية.

من جانبه، قدّم نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي الشكر الجزيل لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لكافة أنشطة الاتحاد السعودي والتي من ضمنها هذه المبادرة في مخيم الزعتري، التي جاءت لتقديم كل ما يلزم من جانب المسؤولية الاجتماعية، وتذليل كافة العقبات من أجل وصول الدعم الكامل للأخوة السوريين في المخيم.

وقدم نائب رئيس الاتحاد السعودي الثبيتي الشكر الجزيل لمدير فرع مركز الملك سلمان في الأردن سعود الحزيم على الدور الكبير الذي يقوم به المركز ومضاعفته للجهود الإغاثية والإنسانية خلال الفترة الماضية لاسيما على مستوى تحسين الأحوال المعيشية للاجئين السوريين، مؤكدًا على أن العمل الإنساني حول العالم هو أولوية مستمرة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في كل مكان.

وشدد الثبيتي على أن مشاركة الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا الإطار تأتي تجسيدًا لعمق العمل التكاملي لكافة القطاعات المساهمة في إبراز صورة العمل الإنساني السعودي.

كما تقدم الثبيتي بالشكر الجزيل لمدير الحملة السادسة يوسف المطلق على الجهد الذي يقوم به فريقه متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الثبيتي يفتتح ملعب الاتحاد السعودي في مخيم الزعتري
سبق

افتتح نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي، وبمشاركة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر وقائد المنتخب الوطني السابق ياسر القحطاني، ومدير فرع مركز الملك سلمان في الأردن سعود الحزيم ملعب وساحة ألعاب بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية والمُقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم لأطفال المخيم.

ويأتي افتتاح الملعب وساحة الألعاب ضمن الشراكة بين الاتحاد السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويمثل جانبًا من الحملة التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان بمخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين.

وشهد الملعب عقب مراسم افتتاحه مباراة ودية جمعت فريقًا قاده لاعب المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني أمام فريق من أبناء المخيم من اللاجئين السوريين، والتي جرت وسط أجواء احتفالية.

من جانبه، قدّم نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي الشكر الجزيل لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لكافة أنشطة الاتحاد السعودي والتي من ضمنها هذه المبادرة في مخيم الزعتري، التي جاءت لتقديم كل ما يلزم من جانب المسؤولية الاجتماعية، وتذليل كافة العقبات من أجل وصول الدعم الكامل للأخوة السوريين في المخيم.

وقدم نائب رئيس الاتحاد السعودي الثبيتي الشكر الجزيل لمدير فرع مركز الملك سلمان في الأردن سعود الحزيم على الدور الكبير الذي يقوم به المركز ومضاعفته للجهود الإغاثية والإنسانية خلال الفترة الماضية لاسيما على مستوى تحسين الأحوال المعيشية للاجئين السوريين، مؤكدًا على أن العمل الإنساني حول العالم هو أولوية مستمرة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في كل مكان.

وشدد الثبيتي على أن مشاركة الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا الإطار تأتي تجسيدًا لعمق العمل التكاملي لكافة القطاعات المساهمة في إبراز صورة العمل الإنساني السعودي.

كما تقدم الثبيتي بالشكر الجزيل لمدير الحملة السادسة يوسف المطلق على الجهد الذي يقوم به فريقه متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
07:53 PM

الثبيتي يفتتح ملعب الاتحاد السعودي في مخيم الزعتري

ضمن الشراكة بين الاتحاد السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي، وبمشاركة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر وقائد المنتخب الوطني السابق ياسر القحطاني، ومدير فرع مركز الملك سلمان في الأردن سعود الحزيم ملعب وساحة ألعاب بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية والمُقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم لأطفال المخيم.

ويأتي افتتاح الملعب وساحة الألعاب ضمن الشراكة بين الاتحاد السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويمثل جانبًا من الحملة التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان بمخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين.

وشهد الملعب عقب مراسم افتتاحه مباراة ودية جمعت فريقًا قاده لاعب المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني أمام فريق من أبناء المخيم من اللاجئين السوريين، والتي جرت وسط أجواء احتفالية.

من جانبه، قدّم نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي الشكر الجزيل لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لكافة أنشطة الاتحاد السعودي والتي من ضمنها هذه المبادرة في مخيم الزعتري، التي جاءت لتقديم كل ما يلزم من جانب المسؤولية الاجتماعية، وتذليل كافة العقبات من أجل وصول الدعم الكامل للأخوة السوريين في المخيم.

وقدم نائب رئيس الاتحاد السعودي الثبيتي الشكر الجزيل لمدير فرع مركز الملك سلمان في الأردن سعود الحزيم على الدور الكبير الذي يقوم به المركز ومضاعفته للجهود الإغاثية والإنسانية خلال الفترة الماضية لاسيما على مستوى تحسين الأحوال المعيشية للاجئين السوريين، مؤكدًا على أن العمل الإنساني حول العالم هو أولوية مستمرة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في كل مكان.

وشدد الثبيتي على أن مشاركة الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا الإطار تأتي تجسيدًا لعمق العمل التكاملي لكافة القطاعات المساهمة في إبراز صورة العمل الإنساني السعودي.

كما تقدم الثبيتي بالشكر الجزيل لمدير الحملة السادسة يوسف المطلق على الجهد الذي يقوم به فريقه متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.

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