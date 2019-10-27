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مركبة تنحرف عن طريق وتتجه إلى آخر بـ"فيصلية الطائف" وتتسبَّب بمصرع شخص وإصابة 3

الجهات المعنية بدأت التحقيقات.. والمواطنون يطالبون بحلول بعد تكرار الحوادث

باشرت قبل قليل الجهات المعنية حادثًا مروريًّا بعد أن انحرفت مركبة على طريق المطار، واتجهت للمسار الآخر؛ ما تسبَّب في اصطدامها بمركبتَيْن، توفِّي أحد ركابهما، وأصيب ثلاثة أشخاص؛ ما أدى لتغيُّر مؤقت لحركة السير. وكان حادث مشابه قد وقع قبل أشهر عدة، وتعرض فيه مقيم للدهس، صادف مروره وقت الحادث آنذاك، وتُوفِّي.

وقد انحرفت سيارة على طريق المطار الطالع إلى المسار الآخر، واصطدمت بشجرة، وأكملت انحرافها لتصطدم بسيارتين، تُوفِّي أحد ركابهما، وأُصيب ثلاثة أشخاص، نُقلوا للعلاج في أحد المستشفيات، فيما نجت مركبات عديدة من الحادث.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه، فيما جدَّد العديد من المواطنين مطالبهم للجهات المعنية بوضع وسائل تحمي مرتادي الطريق، وخصوصًا العابرين على أقدامهم، وكذلك وضع حواجز خرسانية بين المسارين، وإيجاد حلول بعد تكرار الحوادث بهذه المنطقة.

حادث مروري الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركبة تنحرف عن طريق وتتجه إلى آخر بـ"فيصلية الطائف" وتتسبَّب بمصرع شخص وإصابة 3
سبق

باشرت قبل قليل الجهات المعنية حادثًا مروريًّا بعد أن انحرفت مركبة على طريق المطار، واتجهت للمسار الآخر؛ ما تسبَّب في اصطدامها بمركبتَيْن، توفِّي أحد ركابهما، وأصيب ثلاثة أشخاص؛ ما أدى لتغيُّر مؤقت لحركة السير. وكان حادث مشابه قد وقع قبل أشهر عدة، وتعرض فيه مقيم للدهس، صادف مروره وقت الحادث آنذاك، وتُوفِّي.

وقد انحرفت سيارة على طريق المطار الطالع إلى المسار الآخر، واصطدمت بشجرة، وأكملت انحرافها لتصطدم بسيارتين، تُوفِّي أحد ركابهما، وأُصيب ثلاثة أشخاص، نُقلوا للعلاج في أحد المستشفيات، فيما نجت مركبات عديدة من الحادث.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه، فيما جدَّد العديد من المواطنين مطالبهم للجهات المعنية بوضع وسائل تحمي مرتادي الطريق، وخصوصًا العابرين على أقدامهم، وكذلك وضع حواجز خرسانية بين المسارين، وإيجاد حلول بعد تكرار الحوادث بهذه المنطقة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
12:41 AM

مركبة تنحرف عن طريق وتتجه إلى آخر بـ"فيصلية الطائف" وتتسبَّب بمصرع شخص وإصابة 3

الجهات المعنية بدأت التحقيقات.. والمواطنون يطالبون بحلول بعد تكرار الحوادث

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سعود الدعجاني - الطائف
0
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باشرت قبل قليل الجهات المعنية حادثًا مروريًّا بعد أن انحرفت مركبة على طريق المطار، واتجهت للمسار الآخر؛ ما تسبَّب في اصطدامها بمركبتَيْن، توفِّي أحد ركابهما، وأصيب ثلاثة أشخاص؛ ما أدى لتغيُّر مؤقت لحركة السير. وكان حادث مشابه قد وقع قبل أشهر عدة، وتعرض فيه مقيم للدهس، صادف مروره وقت الحادث آنذاك، وتُوفِّي.

وقد انحرفت سيارة على طريق المطار الطالع إلى المسار الآخر، واصطدمت بشجرة، وأكملت انحرافها لتصطدم بسيارتين، تُوفِّي أحد ركابهما، وأُصيب ثلاثة أشخاص، نُقلوا للعلاج في أحد المستشفيات، فيما نجت مركبات عديدة من الحادث.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه، فيما جدَّد العديد من المواطنين مطالبهم للجهات المعنية بوضع وسائل تحمي مرتادي الطريق، وخصوصًا العابرين على أقدامهم، وكذلك وضع حواجز خرسانية بين المسارين، وإيجاد حلول بعد تكرار الحوادث بهذه المنطقة.

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