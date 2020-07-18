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"النقد الدولي" يدرس توفير الدعم للدول المتضررة من كورونا

"جورجيفا" دعت إلى تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون

ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، أن الصندوق يدرس أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقراً في العالم وغيرها من البلدان، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.


ودعت "جورجيفا" وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، إلى النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقراً إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبرت مديرة صندوق النقد أن هناك حاجة إلى التفكير في تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولاً للعديد من البلدان؛ نظرا لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون، التي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية.

منطقة المرفقات

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"النقد الدولي" يدرس توفير الدعم للدول المتضررة من كورونا
سبق

ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، أن الصندوق يدرس أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقراً في العالم وغيرها من البلدان، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.


ودعت "جورجيفا" وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، إلى النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقراً إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبرت مديرة صندوق النقد أن هناك حاجة إلى التفكير في تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولاً للعديد من البلدان؛ نظرا لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون، التي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية.

منطقة المرفقات

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
07:47 PM

"النقد الدولي" يدرس توفير الدعم للدول المتضررة من كورونا

"جورجيفا" دعت إلى تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، أن الصندوق يدرس أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقراً في العالم وغيرها من البلدان، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.


ودعت "جورجيفا" وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، إلى النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقراً إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبرت مديرة صندوق النقد أن هناك حاجة إلى التفكير في تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولاً للعديد من البلدان؛ نظرا لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون، التي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية.

منطقة المرفقات

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