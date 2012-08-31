النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

انهيارات تهدد منزل "المالكي" في قرية "البارك" بالداير

بسبب الأمطار.. ومناشدات للجهات المختصة

أصبحت منازل بقرية البارك الواقعة على طريق عثوان السارة بمحافظة الداير، مهددة بالانهيار بعد أن وصل الانهيار إلى مسجد القرية والمقبرة وأعمدة الكهرباء نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة في ظل انتظار الجهات المختصة.

وفي لقاء مع محمد المالكي، أحد ساكني هذه القرية، ناشد المسؤولين بسرعة الحلول قبل زيادة الكارثة.

وقال: إن "هناك مطالبات قبل ثلاثة أعوام تقريبًا لدى إدارة النقل بجيزان لإيجاد حل لهذه المشكلة التي يتسبب بها مشروع ينفذ على طريق عثوان السارة، وذلك بتعليق القرية وعدم عمل جسور استنادية لحماية الموقع من الانهيار".


وطالب "المالكي"، بوضع حد لمعاناته وتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على الموقع ومدى خطورة المكان على الأرواح والممتلكات، والخطر الذي يواجه القرية نتيجة الانهيارات مع الأمطار في أي وقت، ومحاسبة كل مقصر يتهاون بحقوق المواطن وارواح المواطنين.

محافظة الداير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انهيارات تهدد منزل "المالكي" في قرية "البارك" بالداير
سبق

أصبحت منازل بقرية البارك الواقعة على طريق عثوان السارة بمحافظة الداير، مهددة بالانهيار بعد أن وصل الانهيار إلى مسجد القرية والمقبرة وأعمدة الكهرباء نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة في ظل انتظار الجهات المختصة.

وفي لقاء مع محمد المالكي، أحد ساكني هذه القرية، ناشد المسؤولين بسرعة الحلول قبل زيادة الكارثة.

وقال: إن "هناك مطالبات قبل ثلاثة أعوام تقريبًا لدى إدارة النقل بجيزان لإيجاد حل لهذه المشكلة التي يتسبب بها مشروع ينفذ على طريق عثوان السارة، وذلك بتعليق القرية وعدم عمل جسور استنادية لحماية الموقع من الانهيار".


وطالب "المالكي"، بوضع حد لمعاناته وتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على الموقع ومدى خطورة المكان على الأرواح والممتلكات، والخطر الذي يواجه القرية نتيجة الانهيارات مع الأمطار في أي وقت، ومحاسبة كل مقصر يتهاون بحقوق المواطن وارواح المواطنين.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:29 PM

انهيارات تهدد منزل "المالكي" في قرية "البارك" بالداير

بسبب الأمطار.. ومناشدات للجهات المختصة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
3,682

أصبحت منازل بقرية البارك الواقعة على طريق عثوان السارة بمحافظة الداير، مهددة بالانهيار بعد أن وصل الانهيار إلى مسجد القرية والمقبرة وأعمدة الكهرباء نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة في ظل انتظار الجهات المختصة.

وفي لقاء مع محمد المالكي، أحد ساكني هذه القرية، ناشد المسؤولين بسرعة الحلول قبل زيادة الكارثة.

وقال: إن "هناك مطالبات قبل ثلاثة أعوام تقريبًا لدى إدارة النقل بجيزان لإيجاد حل لهذه المشكلة التي يتسبب بها مشروع ينفذ على طريق عثوان السارة، وذلك بتعليق القرية وعدم عمل جسور استنادية لحماية الموقع من الانهيار".


وطالب "المالكي"، بوضع حد لمعاناته وتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على الموقع ومدى خطورة المكان على الأرواح والممتلكات، والخطر الذي يواجه القرية نتيجة الانهيارات مع الأمطار في أي وقت، ومحاسبة كل مقصر يتهاون بحقوق المواطن وارواح المواطنين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,374
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,905
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,107

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة