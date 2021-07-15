النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

160 متطوعًا ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن بمواقيت ومداخل الطائف

جميعهم من الأطباء والممارسين الصحيين بمختلف التخصصات لرفع الوعي الصحي

اعتمدت الشؤون الصحية بالطائف خطة التطوع لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

وقال مدير التطوع بصحة الطائف الدكتور عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن عدد المتطوعين المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام 160 متطوعًا ومتطوعة عبر 4 مواقع هي "ميقات قرن المنازل، وميقات وادي محرم، والمطار ومركز البهيتة على طريق السيل".

ولفت المالكي إلى أن المشاركين جميعهم من الأطباء والممارسين الصحيين بمختلف التخصصات بهدف رفع الوعي الصحي بين ضيوف الرحمن ومن يخدمهم من كل القطاعات؛ موضحًا أنه تم إقامة دورة تدريبية وتعريفية للمشاركين في المهمة، وتم التركيز على أهداف العمل التطوعي ومهارات التواصل والاتصال والإسعافات الأولية والإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى والتعامل مع ضربات الشمس.

وأردف أن الخطة تشتمل على العمل على مدار الساعة وفقًا لتوجيهات مركز التطوع بالوزارة الذي يقدم الدعم والمساندة لكل الأعمال الميدانية؛ مما ساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها التطوع.

تجدر الإشارة إلى أن التطوع بصحة الطائف حقّق الكثير من النجاحات خلال جائحة "كورونا" والمناسبات التي تقام في المحافظة، وأصبح استقطاب المتطوعين والمتطوعات من أبرز الأولويات لدورهم الكبير في تقديم خدمات نوعية في المجالات التي تحتاجها الخدمات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
160 متطوعًا ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن بمواقيت ومداخل الطائف
سبق

اعتمدت الشؤون الصحية بالطائف خطة التطوع لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

وقال مدير التطوع بصحة الطائف الدكتور عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن عدد المتطوعين المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام 160 متطوعًا ومتطوعة عبر 4 مواقع هي "ميقات قرن المنازل، وميقات وادي محرم، والمطار ومركز البهيتة على طريق السيل".

ولفت المالكي إلى أن المشاركين جميعهم من الأطباء والممارسين الصحيين بمختلف التخصصات بهدف رفع الوعي الصحي بين ضيوف الرحمن ومن يخدمهم من كل القطاعات؛ موضحًا أنه تم إقامة دورة تدريبية وتعريفية للمشاركين في المهمة، وتم التركيز على أهداف العمل التطوعي ومهارات التواصل والاتصال والإسعافات الأولية والإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى والتعامل مع ضربات الشمس.

وأردف أن الخطة تشتمل على العمل على مدار الساعة وفقًا لتوجيهات مركز التطوع بالوزارة الذي يقدم الدعم والمساندة لكل الأعمال الميدانية؛ مما ساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها التطوع.

تجدر الإشارة إلى أن التطوع بصحة الطائف حقّق الكثير من النجاحات خلال جائحة "كورونا" والمناسبات التي تقام في المحافظة، وأصبح استقطاب المتطوعين والمتطوعات من أبرز الأولويات لدورهم الكبير في تقديم خدمات نوعية في المجالات التي تحتاجها الخدمات الصحية.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
10:48 AM

160 متطوعًا ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن بمواقيت ومداخل الطائف

جميعهم من الأطباء والممارسين الصحيين بمختلف التخصصات لرفع الوعي الصحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
785

اعتمدت الشؤون الصحية بالطائف خطة التطوع لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

وقال مدير التطوع بصحة الطائف الدكتور عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن عدد المتطوعين المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام 160 متطوعًا ومتطوعة عبر 4 مواقع هي "ميقات قرن المنازل، وميقات وادي محرم، والمطار ومركز البهيتة على طريق السيل".

ولفت المالكي إلى أن المشاركين جميعهم من الأطباء والممارسين الصحيين بمختلف التخصصات بهدف رفع الوعي الصحي بين ضيوف الرحمن ومن يخدمهم من كل القطاعات؛ موضحًا أنه تم إقامة دورة تدريبية وتعريفية للمشاركين في المهمة، وتم التركيز على أهداف العمل التطوعي ومهارات التواصل والاتصال والإسعافات الأولية والإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى والتعامل مع ضربات الشمس.

وأردف أن الخطة تشتمل على العمل على مدار الساعة وفقًا لتوجيهات مركز التطوع بالوزارة الذي يقدم الدعم والمساندة لكل الأعمال الميدانية؛ مما ساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها التطوع.

تجدر الإشارة إلى أن التطوع بصحة الطائف حقّق الكثير من النجاحات خلال جائحة "كورونا" والمناسبات التي تقام في المحافظة، وأصبح استقطاب المتطوعين والمتطوعات من أبرز الأولويات لدورهم الكبير في تقديم خدمات نوعية في المجالات التي تحتاجها الخدمات الصحية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة